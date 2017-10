Corintianos admitem que semana será “mais longa” após derrota

O volante Gabriel mostrou confiança no título do Corinthians em algumas ocasiões recentemente, mas admitiu que a semana do elenco passará de forma lenta até o jogo contra a Ponte Preta, no domingo, às 17h (de Brasília), no Moisés Lucarelli, válido pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Incomodado com a derrota por 2 a 1 para o Botafogo, ele terá quatro dias de treinos para encarar a Macaca.

“Essa semana vai passar mais lenta pra nós. É difícil digerir uma derrota dessa (para o Botafogo)”, avaliou o meio-campista, que colocou o desempenho da equipe como fundamental para os próximos jogos. Com 12 pontos em 33 disputados no segundo turno, o Timão é apenas o 16º colocado na metade final da competição, campanha que põe em risco o título nacional.

“A nossa cobrança interna sempre existiu. Durante os 34 jogos de invencibilidade tinha cobrança também e agora continua. A cobrança aqui é diária. E os jogadores que estão aqui estão preparados para cobrança e para ser campeão”, avaliou o jogador.

Em três rodadas, a vantagem que era de 14 pontos para o Palmeiras e 10 para o Santos caiu para seis em ambos os casos. Além disso, o clube do Parque São Jorge tem um Derby pela frente, no dia 5 de novembro, o último confronto direto contra postulantes ao título.

“Não pode ter receio porque confiamos no nosso trabalho. Somos líderes da competição agora não é à toa. Temos muita raça e muita qualidade. Temos um jogo importante, mas ainda estamos seis pontos à frente do segundo colocado. Só depende de nós para sermos campeões. Estamos bem concentrados e bem conscientes disso”, concluiu o jogador.