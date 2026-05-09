Corinthians x São Paulo pelo Brasileirão: onde assistir ao vivo, histórico e prováveis escalações

Corinthians e São Paulo se enfrentam neste domingo, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo (SP).

Corinthians x São Paulo: onde assistir ao vivo?

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Como chega o Corinthians para o confronto?

O Corinthians chega ao confronto precisando dar respostas ao seu torcedor no Campeonato Brasileiro. O Timão ocupa a 17ª colocação da competição, abrindo a zona de rebaixamento, com apenas 15 pontos somados e vem de derrota contra o Mirassol na última rodada por 2 a 1.

Além disso, o Alvinegro precisa superar seus problemas ofensivos, já que é o pior ataque com dez gols marcados.

No entanto, se a fase do Brasileirão não é das melhores, a equipe tem muito a celebrar na Libertadores. Após empatar contra o Santa Fe no meio de semana, o Corinthians está matematicamente garantido nas oitavas da competição, já que viu o Peñarol tropeçar diante do Platense.

Como chega o São Paulo para o confronto?

Por sua vez, o São Paulo busca se manter na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro. Apesar de estar há dois jogos sem vencer, o Tricolor está no G4 do Brasileirão e lidera sua chave na Copa-Sulamericana. No Brasileirão, o Tricolor está na quarta posição, com 24 pontos - nove a menos que o líder Palmeiras.

No torneio continental, é o líder do grupo C, com oito pontos em quatro rodadas. Na última quarta-feira, o Tricolor empatou sem gols com o O'Higgins, no Chile.

Corinthians x São Paulo: histórico do clássico

Corinthians e São Paulo já se enfrentaram em 320 oportunidades, como informa o site Ogol, especializado em estatísticas. O Timão leva ligeira vantagem sobre o rival, com 114 vitórias, contra 100 triunfos do Tricolor. O histórico ainda contabiliza 106 empates.

As equipes se enfrentaram pela última vez no dia 18 de janeiro, pela terceira rodada da primeira fase do Campeonato Paulista. Naquela oportunidade, o clássico terminou empatado em 1 a 1, com gols de Breno Bidon e Tapia.

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Estatísticas

Corinthians e São Paulo vivem momentos distintos no Campeonato Brasileiro e estão em lados opostos na tabela de classificação. O Corinthians é inconstante nos últimos jogos, com uma vitória, dois empates e duas derrotas. Ao longo do Brasileirão, foram três vitórias, seis empates e cinco derrotas. O Timão marcou apenas 10 gols, sendo o pior ataque do torneio. A defesa, porém, é uma das melhores, sendo apenas 13 vezes vazada.

Do outro lado, apesar de oscilar recentemente, o São Paulo faz um bom Campeonato Brasileiro. Com sete vitórias, três empates e quatro derrotas, o Tricolor busca se manter na parte de cima da tabela. São 19 gols marcados e 13 sofridos no Brasileirão.

Corinthians na temporada

Jogos : 30

: 30 Vitórias : 12

: 12 Empates : 10

: 10 Derrotas : 8

: 8 Gols marcados : 31

: 31 Gols sofridos : 22

: 22 Artilheiro: Yuri Alberto, com 5 gols marcados

São Paulo na temporada

Jogos : 29

: 29 Vitórias : 15

: 15 Empates : 6

: 6 Derrotas : 8

: 8 Gols marcados : 37

: 37 Gols sofridos : 28

: 28 Artilheiro: Calleri, com 11 gols marcados

Prováveis escalações

Para o duelo, o Alvinegro terá uma série de desfalques. Entre as ausências estão os atacantes Memphis Depay, que segue em transição física após lesão na coxa esquerda, Vitinho, com dores no quadril direito, e Kayke, que se recupera de uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo.

No meio-campo, André cumpre suspensão imposta pelo STJD, Allan está fora pelo acúmulo de cartões amarelos e Charles segue em tratamento de uma lesão no calcanhar direito. O zagueiro João Pedro Tchoca trata uma pubalgia e, por fim, o lateral esquerdo Hugo continua em recuperação após cirurgia no menisco do joelho direito.

Do outro lado, o técnico Roger Machado também terá muitas baixas. Com sete baixas, o setor defensivo do São Paulo é o mais afetado, com quatro ausências: Lucas Ramon, Alan Franco, Arboleda e Rafael Tolói.

Além das expressivas baixas no setor ofensivo, Roger Machado ainda não terá Marcos Antônio, Pablo Maia e Lucas Moura. Assim, o São Paulo não consegue ir a campo com força máxima, mas deve escalar os titulares após ter poupado no empate com o O'Higgins, pela Sul-Americana.

⚫⚪⚫ Provável escalação do Corinthians

Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, Breno Bidon, Carrillo (Matheus Pereira) e Garro; Lingard e Yuri Alberto

Técnico: Fernando Diniz

Desfalques: Memphis Depay (transição física após lesão na coxa esquerda), Vitinho (dores no quadril direito), Kayke (ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo), André (suspenso pelo STJD), Allan (suspensão pelo acúmulo de cartões amarelos), Charles (lesão no calcanhar direito), João Pedro Tchoca (pubalgia) e Hugo (recuperação de cirurgia no menisco do joelho direito).

🔴⚫⚪ Provável escalação do São Paulo

Rafael, Cédric, Dória, Sabino e Wendell; Bobadilla, Danielzinho e Cauly; Luciano, Artur e Calleri

Técnico: Roger Machado

Desfalques: Lucas Ramon (lesão muscular na panturrilha esquerda) Alan Franco (estiramento no adutor direito), Arboleda (afastado), Rafael Tolói (dores na panturrilha esquerda), Marcos Antônio (lesão na coxa), Pablo Maia (fratura em ossos da face e nariz) e Lucas Moura (cirurgia após ruptura completa do tendão calcâneo da perna direita).

Arbitragem de Corinthians x São Paulo

Árbitro : Anderson Daronco (RS)

: Anderson Daronco (RS) Assistentes : Rafael da Silva Alves (RS) e Maira Mastella Moreira (RS)

: Rafael da Silva Alves (RS) e Maira Mastella Moreira (RS) VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)

Ficha técnica

⚫⚪⚫ Corinthians x São Paulo 🔴⚫⚪

Competição : Campeonato Brasileiro (15ª rodada)

: Campeonato Brasileiro (15ª rodada) Data : 10 de maio de 2026 (domingo)

: 10 de maio de 2026 (domingo) Hora : às 18h30 (de Brasília)

: às 18h30 (de Brasília) Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Próximos jogos

Corinthians

Jogo: Corinthians x Barra

Competição: Copa do Brasil (5ª fase | Volta)

Data e horário: 14 de maio de 2026 (quinta-feira), às 19h30 (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

São Paulo

Jogo: Juventude x São Paulo

Competição: Copa do Brasil (5ª fase | Volta)

Data e horário: 13 de maio de 2026 (quarta-feira), às 19h (de Brasília)

Local: Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)