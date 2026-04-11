Corinthians x Palmeiras: veja onde assistir ao clássico pelo Brasileirão

Corinthians e Palmeiras se enfrentam neste domingo, às 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, em clássico válido pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir ao vivo?

TV: Record TV (rede aberta) e Premiere (pay-per-view);

Record TV (rede aberta) e Premiere (pay-per-view); YouTube: Cazé TV.

Como chegam as equipes?

No Campeonato Brasileiro, Corinthians e Palmeiras vivem cenários totalmente opostos. O Timão quebrou um jejum de nove jogos com a vitória na Libertadores, mas não vence há sete rodadas na Série A e caiu posições na tabela, ficando perto da zona de rebaixamento. A equipe alvinegra figura na 16ª colocação, com 10 pontos.

Do outro lado, o Palmeiras é mais líder do que nunca e vive um grande momento, vindo de cinco vitórias consecutivas no torneio, além de um empate fora de casa na estreia da Libertadores. O Verdão ocupa o primeiro posto, com 25 pontos, cinco a mais que o São Paulo, segundo colocado.

Este será o segundo Derby da temporada. No primeiro encontro, o Palmeiras levou a melhor ao vencer o Corinthians por 1 a 0, em Itaquera, na primeira fase do Campeonato Paulista.

Arbitragem de Corinthians x Palmeiras