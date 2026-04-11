Corinthians x Palmeiras pelo Brasileirão: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

Corinthians e Palmeiras medem forças pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola neste domingo, a partir das 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo (SP).

Onde assistir ao vivo?

TV: Record TV (rede aberta) e Premiere (pay-per-view);

Record TV (rede aberta) e Premiere (pay-per-view); YouTube: Cazé TV.

Como chega o Corinthians?

O Corinthians recuperou a confiança após quebrar o jejum de nove jogos sem vencer na última quinta-feira. Na estreia de Diniz, o Timão ganhou do Platense-ARG por 2 a 0, fora de casa, e estreou na Libertadores com o pé direito.

A retomada das vitórias, porém, precisa acontecer também no Campeonato Brasileiro. Isso porque o Alvinegro não vence há sete rodadas e despencou na tabela, ficando próximo da zona de rebaixamento. A equipe corintiana figura na 16ª posição, com apenas 10 pontos, dois a mais que a Chape, que abre o Z4.

Como chega o Palmeiras?

Do outro lado, o Palmeiras vive um momento tranquilo. O Verdão vem de um empate em 1 a 1 contra o Junior Barranquilla-COL, fora de casa, pela estreia na Copa Libertadores, e aumentou a invencibilidade para seis partidas.

No Campeonato Brasileiro, o Alviverde é mais líder do que nunca. A equipe palmeirense soma cinco vitórias consecutivas na competição e assumiu a ponta nas últimas rodadas, com 25 pontos, cinco a mais que o vice-líder São Paulo.

Corinthians x Palmeiras: histórico do confronto

O Palmeiras leva vantagem no histórico geral do clássico. De acordo com dados da plataforma Ogol, especializada em estatísticas, as equipes se enfrentaram em 344 oportunidades, com 124 vitórias do Verdão contra 116 triunfos do Corinthians, além de 104 empates.

O recorte mais recente, do Derby, por sua vez, é recheado de equilíbrio. Nos últimos dez jogos entre as equipes, foram quatro vitórias do Corinthians, outras três do Palmeiras e mais três empates. O Timão, porém, levou a vantagem em mata-matas, eliminando o rival da Copa do Brasil e ganhando o Campeonato Paulista.

O encontro mais recente entre os clubes terminou com vitória alviverde. O Palmeiras foi à Neo Química Arena na primeira fase do Paulistão deste ano e venceu o Corinthians, por 1 a 0, graças a um gol de Flaco López.

Estatísticas

Corinthians na temporada

Jogos: 22

22 Vitórias: 8

8 Empates: 7

7 Derrotas: 7

7 Gols marcados: 23

23 Gols sofridos: 19

19 Artilheiro: Yuri Alberto, com cinco gols marcados

Palmeiras na temporada

Jogos: 23

23 Vitórias: 17

17 Empates: 3

3 Derrotas: 3

3 Gols marcados: 39

39 Gols sofridos: 20

20 Artilheiro: Flaco López, com nove gols marcados

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Prováveis escalações

Para o clássico, o técnico Fernando Diniz deve seguir com as baixas de Memphis Depay (estiramento no músculo anterior da coxa direita), Gui Negão (estiramento na posterior da coxa direita), Kaio César (lesão no músculo posterior da coxa direita) e Hugo (cirurgia no joelho direito).

Charles também deve ser desfalque, enquanto Pedro Milans e João Pedro Tchoca são dúvidas. Por fim, André Ramalho está suspenso e completa a lista de baixas. Em contrapartida, o Timão contará normalmente com o lateral Matheus Bidu e com o volante Allan, que cumpriram suspensão na última rodada do Brasileiro.

Do lado do Palmeiras, a principal dúvida para a partida é quanto à presença de Vitor Roque. O atacante se recupera de um trauma no tornozelo esquerdo e não entra em campo desde o dia 21 de março. Ele será avaliado diariamente para saber se terá condições de jogo no clássico.

Por outro lado, o Verdão tem quatro desfalques certos. Arias cumpre suspensão pelo terceiro amarelo, Paulinho segue em processo de recondicionamento físico, Piquerez se recupera de cirurgia no tornozelo direito e Jefté trata uma lesão muscular na coxa direita. Suspenso pelo STJD e com efeito suspensivo negado, o técnico Abel Ferreira também não estará a beira do gramado.

Provável escalação do Corinthians

Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, Gabriel Paulista e Matheus Bidu; Raniele, Carrillo, André e Bidon; Kayke e Yuri Alberto.

Técnico: Dorival Júnior

Desfalques: André Ramalho (suspenso), Charles (lesão no tornozelo direito), Kaio César (inflamação perifibrótica no músculo posterior da coxa direita), Hugo (cirurgia no joelho), Memphis (estiramento no músculo anterior da coxa direita) e Gui Negão (estiramento na posterior da coxa direita).

André Ramalho (suspenso), Charles (lesão no tornozelo direito), Kaio César (inflamação perifibrótica no músculo posterior da coxa direita), Hugo (cirurgia no joelho), Memphis (estiramento no músculo anterior da coxa direita) e Gui Negão (estiramento na posterior da coxa direita). Dúvidas: Pedro Milans (entorse no tornozelo esquerdo) e João Pedro Tchoca (dores na região do púbis);

Pedro Milans (entorse no tornozelo esquerdo) e João Pedro Tchoca (dores na região do púbis); Pendurados: Hugo Souza, Matheuzinho, Angileri, Gustavo Henrique e Carrillo.

Provável escalação do Palmeiras

Carlos Miguel; Giay, Gómez, Murilo e Arthur (Khellven); Andreas Pereira, Marlon Freitas, Allan, Mauricio e Sosa; Flaco López.

Técnico: João Martins

Desfalques: Arias (suspenso), Paulinho (recondicionamento físico), Piquerez (cirurgia no tornozelo direito) e Jefté (lesão muscular na coxa direita).

Arias (suspenso), Paulinho (recondicionamento físico), Piquerez (cirurgia no tornozelo direito) e Jefté (lesão muscular na coxa direita). Dúvidas: Vitor Roque (trauma no tornozelo esquerdo)

Vitor Roque (trauma no tornozelo esquerdo) Pendurados: Carlos Miguel, Marlon Freitas, Andreas Pereira e Allan.

Arbitragem de Corinthians x Palmeiras

Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (SP)

Flávio Rodrigues de Souza (SP) Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP) e Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE)

Alex Ang Ribeiro (SP) e Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

Próximo jogo do Corinthians

Corinthians x Santa Fé-COL (segunda rodada da Copa Libertadores)

(segunda rodada da Copa Libertadores) Data e horário: 15/04 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Próximo jogo do Palmeiras

Palmeiras x Sporting Cristal-PER (segunda rodada da Copa Libertadores)

(segunda rodada da Copa Libertadores) Data e horário: 16/04 (quinta-feira), às 19h (de Brasília)

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

📋 Ficha técnica

⚫⚪ CORINTHIANS X PALMEIRAS 🟢 ⚪

🏆 Competição: Campeonato Brasileiro (11ª rodada)

🏟️ Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

📅 Data: 12 de abril de 2026 (domingo)

⏰ Horário: às 18h30 (de Brasília)