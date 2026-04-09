Corinthians x Palmeiras: CBF define arbitragem para Derby pelo Brasileiro

A CBF definiu, nesta quinta-feira, quem apitará o clássico entre Corinthians e Palmeiras. O paulista Flávio Rodrigues de Souza será o dono do apito no Derby, válido pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A escolha foi divulgada em audiência pública, transmitida no canal do YouTube da entidade. Mais tarde nesta quinta, a CBF confirmou a escala completa de arbitragem.

Alex Ang Ribeiro (SP) e Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) serão os assistentes, enquanto o gaúcho Daniel Nobre Bins ficará responsável pelo VAR.

Com arbitragem de Flávio Rodrigues de Souza, portanto, Corinthians e Palmeiras duelam neste domingo, às 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo.

Times vivem cenários opostos no Brasileiro

No Campeonato Brasileiro, Corinthians e Palmeiras vivem cenários opostos. O Timão vem de uma sequência negativa e caiu posições na tabela, ficando perto da zona de rebaixamento. A equipe alvinegra figura na 16ª colocação, com 10 pontos.

Do outro lado, o Palmeiras é mais líder do que nunca. O Verdão ocupa o primeiro posto, com 25 pontos, cinco a mais que o São Paulo, segundo colocado.

Este será o segundo Derby da temporada. No primeiro encontro, o Palmeiras levou a melhor ao vencer o Corinthians por 1 a 0, em Itaquera, na primeira fase do Campeonato Paulista.

Detalhes do Derby