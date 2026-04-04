Corinthians x Internacional pelo Brasileirão: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

Corinthians e Internacional medem forças pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola neste domingo, a partir das 19h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo (SP).

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Como chega o Corinthians?

O Corinthians chega ao duelo sob pressão. O Timão não vence há oito jogos, com cinco empates e três derrotas, e vem de um duro revés para o Fluminense, por 3 a 1, fora de casa. A má atuação resultou em cobrança da Gaviões da Fiel, principal organizada do clube, que foi ao CT Dr. Joaquim Grava para cobrar diretoria, comissão técnica e jogadores.

No Campeonato Brasileiro, o Corinthians também não faz uma boa campanha. A equipe alvinegra caiu para a 14ª colocação, com 10 pontos, e tem apenas três a mais que o Cruzeiro, que abre o Z4.

O técnico Dorival Júnior também está pressionado no comando do Timão. O confronto diante do Inter, portanto, ganhou caráter decisivo para o treinador, que pode deixar o cargo em caso de um novo resultado ruim.

Como chega o Inter?

Do outro lado, o Internacional vive um momento mais tranquilo em relação ao Corinthians. O Colorado vem de três jogos consecutivos sem perder, com duas vitórias e um empate — este último diante do São Paulo em 1 a 1, em casa, na última rodada do Brasileiro.

Apesar disso, o Inter ainda está em uma posição delicada na tabela do Brasileirão. A equipe de Porto Alegre ocupa a 16ª posição, com apenas nove pontos conquistados, e pode terminar a rodada no Z4 em caso de uma combinação negativa de resultados.

Corinthians x Inter: histórico do confronto

O histórico do confronto aponta para um equilíbrio muito grande entre as equipes. De acordo com a plataforma Ogol, especializada em estatísticas, Corinthians e Internacional já se enfrentaram em 90 oportunidades, com 40 empates, 28 vitórias do Timão e 22 do Colorado.

O recorte mais recente do embate também é bastante equilibrado. Nos últimos dez jogos, foram sete empates, duas vitórias do Internacional e somente uma do Corinthians.

O último encontro entre os times, é claro, não poderia ter terminado diferente. Internacional e Corinthians empataram em 1 a 1 em outubro de 2025, no Beira-Rio, pela 26ª rodada do Brasileirão. Gui Negão abriu o placar para o Alvinegro, enquanto Carbonero deixou tudo igual, de pênalti, nos acréscimos.

Estatísticas

Corinthians na temporada

Jogos: 20

20 Vitórias: 7

7 Empates: 7

7 Derrotas: 6

6 Gols marcados: 21

21 Gols sofridos: 18

18 Artilheiro: Yuri Alberto, com quatro gols marcados

Internacional na temporada

Jogos: 20

20 Vitórias: 10

10 Empates: 4

4 Derrotas: 6

6 Gols marcados: 33

33 Gols sofridos: 20

20 Artilheiro: Borré, com seis gols marcados

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Prováveis escalações

O técnico Dorival Júnior tem uma série de desfalques para escalar o Corinthians. O lateral Matheus Bidu, pelo terceiro amarelo, e o volante Allan, expulso contra o Fluminense, estão suspensos. O treinador também não terá os atacantes Kaio César, Memphis e Gui Negão, além do lateral Hugo, todos entregues ao departamento médico.

Por outro lado, o Timão poderá contar com o retorno do goleiro Hugo Souza e do meia André Carrillo, que foram baixas contra o Fluminense devido às respectivas convocações na data Fifa. Raniele também está de volta após cumprir suspensão.

Já o Internacional deve ter força praticamente máxima para encarar o Corinthians. O técnico Paulo Pezzolano conta com os retornos de Vitinho, que estava suspenso, e de Rochet, que estava com o Uruguai na data Fifa. A única baixa é o zagueiro Félix Torres, emprestado pelo Timão.

Provável escalação do Corinthians

Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, Gabriel Paulista e Angileri; Raniele, Carrillo, André e Bidon; Lingard (Vitinho) e Yuri Alberto.

Técnico: Dorival Júnior

Desfalques: Allan e Matheus Bidu (suspensos), Kaio César (inflamação perifibrótica no músculo posterior da coxa direita), Hugo (cirurgia no joelho), Memphis (estiramento no músculo anterior da coxa direita) e Gui Negão (estiramento na posterior da coxa direita).

Allan e Matheus Bidu (suspensos), Kaio César (inflamação perifibrótica no músculo posterior da coxa direita), Hugo (cirurgia no joelho), Memphis (estiramento no músculo anterior da coxa direita) e Gui Negão (estiramento na posterior da coxa direita). Pendurados: Hugo Souza, Matheuzinho, Angileri, André Ramalho, Gustavo Henrique e Carrillo.

📍 CT Dr. Joaquim Grava Na manhã desta sexta (3), o Corinthians deu sequência à preparação para a 10ª rodada do Brasileirão. 🗓️ 05/04 (domingo)

🆚 Internacional

⏰ 19h30 (horário de Brasília)

🏟 Neo Química Arena Assista completo na Corinthians TV 👉🏽 https://t.co/va0zjUlqz1… pic.twitter.com/Mm0PMVuLdj — Corinthians (@Corinthians) April 3, 2026

Provável escalação do Inter

Rochet; Aguirre, Mercado, Victor Gabriel e Bernabei; Bruno Henrique, Villagra e Alan Patrick; Vitinho, Carbonero e Borré (Alerrandro).

Técnico: Paulo Pezzolano

Desfalques: Félix Torres (emprestado pelo Corinthians).

Félix Torres (emprestado pelo Corinthians). Pendurados: Bernabei e Mercado.

Arbitragem de Corinthians x Inter

Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)

Felipe Fernandes de Lima (MG) Assistentes: Alex dos Santos (SC) e Felipe Alan Costa de Oliveira (MG)

Alex dos Santos (SC) e Felipe Alan Costa de Oliveira (MG) VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)

Próximo jogo do Corinthians

Platense-ARG x Corinthians (primeira rodada da Libertadores)

(primeira rodada da Libertadores) Data e horário: 09/04 (quinta-feira), às 21h (de Brasília)

Local: Estádio Ciudad de Vicente Lopez, em Buenos Aires (Argentina)

Próximo jogo do Internacional

Internacional x Grêmio (11ª rodada do Brasileirão)

(11ª rodada do Brasileirão) Data e horário: 11/04 (sábado), às 20h30 (de Brasília)

Local: Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

📸 Preparação intensificada para a décima rodada do @Brasileirao. Vamo, Inter! 💪🏽 pic.twitter.com/TUybApHPpS — Sport Club Internacional (@SCInternacional) April 3, 2026

📋 Ficha técnica

⚫⚪ CORINTHIANS X INTERNACIONAL 🔴 ⚪

🏆 Competição: Campeonato Brasileiro (décima rodada)

🏟️ Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

📅 Data: 05 de abril de 2026 (domingo)

⏰ Horário: às 19h30 (de Brasília)