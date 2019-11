Com mudanças, Corinthians recebe o lanterna Avaí para voltar a vencer

Depois da derrota para o Botafogo, o Corinthians volta a campo nesta quarta-feira, às 21h30, quando recebe o Avaí em Itaquera. O duelo é válido pelo 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, e pode colocar o Timão em boa condição de classificação para a Libertadores.

Há três jogos sem vencer, os comandados de Dyego Coelho tentam retomar a confiança com o apoio da Fiel. Para isso, segundo o treinador, não basta apenas jogar bem.

“A gente precisa ganhar o jogo. Não quero saber se vai jogar bem ou mal. Falo com essa certeza porque os jogadores estão passando isso para mim. Eles querem isso. A maneira agressiva faz com que a gente jogue bem. Isso automaticamente faz com que o torcedor goste do jogo. A grande situação é que precisamos vencer”, analisou o interino.

Coelho promete mais mudanças para o duelo contra o Avaí. Depois de testar um losango no meio-campo, com Gabriel, Ramiro, Júnior Urso e Pedrinho, o treinador deve voltar a atuar com dois pontas. Dessa forma, Ramiro deve perder vaga e, no ataque, Gustavo também pode voltar ao banco. Janderson, Vital e Clayson brigam pelas duas vagas.

Na posição de centroavante, a tendência é que Vagner Love saia na frente. Mauro Boselli se recupera de uma lesão na coxa e ainda é tido como dúvida. Se reunir condições de atuar os 90 minutos, pode ser novidade na equipe.

Os erros nas finalizações têm sido o grande problema do Timão nesta temporada. Mesmo com um time mais ofensivo com Coelho, a ineficiência nos arremates segue incomodando a equipe. Vagner Love e Gustavo, titulares na derrota contra o Botafogo, não conseguiram mudar essa situação.

O Corinthians é o atual oitavo colocado com 50 pontos e leva, por enquanto, a vaga para a Pré-Libertadores. Se quiser a classificação direta para a fase de grupos, precisa ultrapassar Internacional (51) e São Paulo (54).

Do outro lado, o lanterna da competição vem para a partida já rebaixado. O Avaí apenas cumpre tabela e joga para terminar o Brasileirão de forma digna. A derrota em casa por 1 a 0 para a Chapecoense deixou a torcida ainda mais irritada.

A diretoria do Leão já começa a pensar na próxima temporada e no futuro do clube. Nomes como Geninho e do uruguaio Jorge Fossati são especulados para comandar a equipe em 2020. Por enquanto, o Avaí segue com Evando Camillato como técnico.

FICHA TÉCNICA:

CORINTHIANS X AVAÍ

Local: Arena Corinthians, em São Paulo (SP)

Data: 27 de novembro de 2019, quarta-feira

Horário: 21h30 (de Brasília)

Arbitragem: Wagner do Nascimento Magalhaes (FIFA-RJ)

Auxiliares: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (FIFA-RJ) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)

VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)

CORINTHIANS: Cássio; Fagner, Manoel, Gil e Avelar; Gabriel e Junior Urso; Janderson, Pedrinho e Mateus Vital (Clayson); Vágner Love (Boselli)

Técnico: Dyego Coelho

AVAÍ: Vladimir, Lourenço, Marquinhos Silva, Kunde e Igor Fernandes; Luanderson, Wesley (Jonathan) e Richard Franco; João Paulo, Caio Paulista e Vinicius Araújo

Técnico: Evando Camillato