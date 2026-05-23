Corinthians x Atlético-MG: saiba onde assistir ao duelo pelo Brasileirão

Corinthians e Atlético-MG se enfrentam neste domingo, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo (SP).

Corinthians x Atlético-MG: onde assistir ao vivo?

TV : Record (grátis)

: Record (grátis) Streaming : Cazé TV (grátis); Premiere (pago)

: Cazé TV (grátis); (pago) O torcedor também pode acompanhar os lances do jogo em tempo real aqui no site da Gazeta Esportiva.

Como chega o Corinthians para o confronto?

O Corinthians chega ao duelo na zona de rebaixamento do Brasileirão, na 17ª colocação, com 18 pontos. O Timão faz uma campanha muito irregular na competição nacional, tendo o pior ataque, com 14 tentos, e apenas quatro vitórias. Na última rodada, inclusive, foi derrotado por 3 a 1 pelo Botafogo, no Rio de Janeiro.

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O Alvinegro, porém, tem motivos para celebrar. Em seu último compromisso, empatou em 1 a 1 contra o Peñarol, no Uruguai, e garantiu sua ida às oitavas da Libertadores com líder do Grupo E, atualmente com 11 pontos. O clube paulista ainda enfrenta o Platense para finalizar a fase de grupos do torneio continental.

Como chega o Atlético-MG para o confronto?

O Atlético-MG, por sua vez, aparece na décima colocação do Brasileirão, com 21 pontos, e visa uma vaga no G6, aberto pelo Athletico-PR, que tem 24 unidades. O Galo vem de três jogos sem ser derrotado na competição nacional e busca confirmar a ascensão contra o Corinthans. Na 16ª rodada, os mineiros venceram, em casa, o Mirassol, por 3 a 1.

A equipe vem de uma importante vitória na Sul-Americana. O Atlético-MG venceu o Cienciano, na Arena MRV, por 2 a 0, e manteve vivo o senho de avançar à próxima fase da competição.

Arbitragem de Corinthians x Atlético-MG

Árbitro : Rafael Rodrigo Klein (RS)

: Rafael Rodrigo Klein (RS) Assistentes : Rafael da Silva Alves (RS) Anne Kesy Gomes Sá (AM)

: Rafael da Silva Alves (RS) Anne Kesy Gomes Sá (AM) VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)

Ficha técnica

⚫⚪⚫Corinthians x Atlético-MG ⚪⚫⚪