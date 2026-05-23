Corinthians x Atlético-MG pelo Brasileirão: onde assistir ao vivo, histórico e prováveis escalações

Corinthians e Atlético-MG se enfrentam neste domingo, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo (SP).

Corinthians x Atlético-MG: onde assistir ao vivo?

TV : Record (grátis)

: Record (grátis) Streaming : Cazé TV (grátis); Premiere (pago)

: Cazé TV (grátis); (pago) O torcedor também pode acompanhar os lances do jogo em tempo real aqui no site da Gazeta Esportiva.

Como chega o Corinthians para o confronto?

O Corinthians chega ao duelo na zona de rebaixamento do Brasileirão, na 17ª colocação, com 18 pontos. O Timão faz uma campanha muito irregular na competição nacional, tendo o pior ataque, com 14 tentos, e apenas quatro vitórias. Na última rodada, inclusive, foi derrotado por 3 a 1 pelo Botafogo, no Rio de Janeiro.

O Alvinegro, porém, tem motivos para celebrar. Em seu último compromisso, empatou em 1 a 1 contra o Peñarol, no Uruguai, e garantiu sua ida às oitavas da Libertadores com líder do Grupo E, atualmente com 11 pontos. O clube paulista ainda enfrenta o Platense para finalizar a fase de grupos do torneio continental.

Como chega o Atlético-MG para o confronto?

O Atlético-MG, por sua vez, aparece na décima colocação do Brasileirão, com 21 pontos, e visa uma vaga no G6, aberto pelo Athletico-PR, que tem 24 unidades. O Galo vem de três jogos sem ser derrotado na competição nacional e busca confirmar a ascensão contra o Corinthans. Na 16ª rodada, os mineiros venceram, em casa, o Mirassol, por 3 a 1.

A equipe vem de uma importante vitória na Sul-Americana. O Atlético-MG venceu o Cienciano, na Arena MRV, por 2 a 0, e manteve vivo o senho de avançar à próxima fase da competição.

Corinthians x Atlético-MG: histórico do confronto

Segundo o Ogol, site especializado em estatísticas, o retrospecto do Corinthians diante do Atlético-MG é favorável ao clube paulista. Ao todo, as equipes já se enfrentaram 89 vezes em todas as competições, com 37 vitórias do Timão, 23 empates e 29 triunfos do Galo.

Em 46 partidas disputadas em Belo Horizonte, o Galo venceu 19 vezes, empatou 11 e foi derrotado em 16 oportunidades.

Já nos jogos realizados em São Paulo, o domínio é corintiano. Em 43 confrontos como mandante, o Corinthians conquistou 21 vitórias, além de 12 empates e apenas 10 derrotas para a equipe mineira.

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Estatísticas

Corinthians na temporada

Jogos : 34

: 34 Vitórias : 14

: 14 Empates : 11

: 11 Derrotas : 9

: 9 Gols marcados : 37

: 37 Gols sofridos : 28

: 28 Artilheiro: Yuri Alberto, com 6 gols marcados

Atlético-MG na temporada

Jogos : 34

: 34 Vitórias : 12

: 12 Empates : 11

: 11 Derrotas : 11

: 11 Gols marcados : 48

: 48 Gols sofridos : 41

: 41 Artilheiro: Mateo Cassierra, com 5 gols marcados

Prováveis escalações

⚫⚪⚫ Provável escalação do Corinthians



Técnico: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Angileri; Raniele, André Carillo e Breno Bidon; Rodrigo Garro; Lingard e Yuri Alberto

⚪⚫⚪ Provável escalação do Atlético-MG

Técnico: Éverson; Natanael, Ruan Tressoldi, Júnior Alonso e Renan Lodi; Maycon e Alan Franco; Alan Minda, Cuello e Bernard; Cassierra

Arbitragem de Corinthians x Atlético-MG

Árbitro : Rafael Rodrigo Klein (RS)

: Rafael Rodrigo Klein (RS) Assistentes : Rafael da Silva Alves (RS) Anne Kesy Gomes Sá (AM)

: Rafael da Silva Alves (RS) Anne Kesy Gomes Sá (AM) VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)

Ficha técnica

⚫⚪⚫Corinthians x Atlético-MG ⚪⚫⚪

Competição : Campeonato Brasileiro (17ª rodada)

: Campeonato Brasileiro (17ª rodada) Data : 24 de maio de 2026 (domingo)

: 24 de maio de 2026 (domingo) Hora : às 18h30 (de Brasília)

: às 18h30 (de Brasília) Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Próximos jogos

Corinthians

Jogo: Corinthians x Platense

Competição: Copa Libertadores (6ª rodada)

Data e horário: 27 de maio de 2026 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Atlético-MG

Jogo: Atlético-MG x Puerto Cabello

Competição: Copa Sul-Americana (5ª rodada)

Data e horário: 27 de maio de 2026 (quinta-feira), às 19h (de Brasília)

Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)