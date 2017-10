Corinthians volta a São Paulo sem protesto e ao lado de antigo algoz

O Corinthians desembarcou no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, na tarde desta terça-feira, um dia depois de perder por 2 a 1 para o Botafogo, no Nilton Santos, no Rio de Janeiro. Mesmo com o revés e a diminuição da margem de pontos na liderança para seis, porém, nenhum protesto foi registrado na chegada da delegação, mais agitada pela presença de um antigo algoz do clube.

O ex-volante Galeano, que teve passagem marcante pelo Palmeiras no final da década de 1990, apareceu no portão de desembarque alguns minutos antes dos corintianos. Ao notar a presença da imprensa, o agora auxiliar técnico do Fortaleza, que subiu para a Série B do futebol brasileiro, saiu rapidamente e não quis conversar com os jornalistas.

Dentre seus feitos na carreira, um dos mais importantes é o gol marcado contra o próprio Corinthians, no segundo jogo da semifinal da Libertadores de 2000. Após vencer por 4 a 3 o jogo de ida e abrir 2 a 1 na volta, o Alvinegro viu o arquirrival reagir e selar a virada com um tento de cabeça do meio-campista, que levou a decisão, vencida pelos palmeirenses, para a disputa de pênaltis.

Pouco depois, membros da comissão técnica surgiram pela porta e passaram sem problemas pelas poucas pessoas que esperavam para tirar uma foto. Os primeiros a serem procurados foram o gerente de futebol, Alessandro, e o técnico Fábio Carille, que ainda goza de bastante prestígio. “É o Carille, vamos lá”, comentou um homem ao lado de três amigos, antes de pedir uma foto ao treinador.

Dentre os atletas, o goleiro Cássio, como sempre, foi o mais assediado, chamando tanta atenção quanto o time do Basquete Cearense, que também desembarcou em horário próximo ao do Timão. Com altura semelhante ao dos praticantes do basquete, ele ouviu diversos pedidos para que abaixasse “se não não caberia na foto”.

Com o dia de folga para aproveitar, os jogadores, que lideram o Brasileiro com 59 pontos conquistados, só voltam aos treinamentos na tarde da quarta-feira, no CT Joaquim Grava. O próximo compromisso será contra a Ponte Preta, em duelo marcado para as 17h (de Brasília) do domingo, no Moisés Lucarelli.