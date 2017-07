Corinthians vende 34 mil ingressos para a partida contra o Atlético-PR

Depois de vencer o Palmeiras por 2 a 0 na noite da última quarta-feira e se consolidar ainda mais na liderança do Campeonato Brasileiro, o Corinthians tem mais um compromisso pela competição na noite deste sábado, às 19h30 (de Brasília), contra o Atlético-PR, no estádio de Itaquera, pela 14ª rodada. Até o momento, já foram vendidos 34 mil ingressos para o duelo contra a equipe paranaense.

Com os ingressos já liberados a não-sócios, está disponível apenas o setor Oeste Inferior ainda para compra, o mais caro dentro os lugares da arena. Com os 31 mil já negociados, é certo que o Timão não terá o seu pior público no estádio, marca pertencente ao jogo contra o Cruzeiro, na sétima rodada, quando pouco mais de 30 mil pagantes assistiram à vitória por 1 a 0 dos corintianos.

Confira abaixo os locais de venda:

Das 12h às 17h – Arena Corinthians e loja Poderoso Timão da Rua Augusta

Das 12h às 19h – Parque São Jorge e lojas Poderoso Timão do Shopping D e do Tietê Plaza

Setores disponíveis

Oeste Inferior: R$ 178 (R$ 89 meia-entrada)

Visitante: R$ 100 (R$ 50 meia-entrada)*

*Venda apenas no dia do jogo e com uma antecedência aproximada de duas horas antes do início da partida.