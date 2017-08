Corinthians vence sub-20 em jogo-treino com Marciel na esquerda

O Corinthians segue firme com os trabalhos na semana livre para treinamentos por conta da pausa para a disputa das Eliminatórias Sul-Americanas. Sob o forte sol desta quarta-feira, no CT Joaquim Grava, os comandados de Fábio Carille fizeram um jogo-treino contra a equipe sub-20 do Timão e não tiveram muitas dificuldades para superar os jovens talentos alvinegros por 2 a 0, gols de Jadson, de pênalti, e Rodriguinho.

Antes de iniciar o duelo, os jogadores realizaram um breve aquecimento. Divididos em grupos, eles tinham de manter a bola com suas equipes, compostas por quatro atletas e mais um coringa, que podia atuar para os dois lados. Posteriormente, Fábio Carille colocou em campo seu time titular e, muito atento, parecia em busca de alguns detalhes que podem ser ajustados durante a rotina sem partidas oficiais.

A escalação do Corinthians no jogo-treino desta quarta-feira foi composta por Walter; Léo Príncipe, Pedro Henrique, Pablo e Marciel; Gabriel e Maycon; Rodriguinho, Jadson e Clayson; Jô. Posteriormente, Matheus Vidotto assumiu a meta alvinegra.

A exemplo do treino desta terça-feira, Guilherme Arana, se recuperando de um estiramento na coxa direita, Danilo, com lesão na panturrilha, e Pedrinho, se recuperando da cirurgia para retirar as amígdalas, não foram a campo. Já o zagueiro Vilson apareceu no gramado e participou da atividade de bola parada no campo anexo com o restante do elenco.

Um dos destaques do duelo foi Marciel que, atuando na lateral-esquerda, se apresentou como uma das melhores alternativas do Timão ao longo da partida. Após 100 dias afastado por conta de uma substância que havia no medicamento ingerido para tratar da queda de cabelo causada por estresse e que podia ser enquadrada como doping, o jovem revelado pela base alvinegra parece estar cada vez mais próximo de ser relacionado novamente.

O primeiro gol foi marcado por Jadson. Após receber lançamento, Jô dominou a bola e, ao dar um chapéu no zagueiro, acabou derrubado. Na cobrança, o camisa 10 do Corinthians bateu firme no canto esquerdo, sem chances para o goleiro, que não chegou a tempo para espalmar a bola, ainda que tenha acertado a direção da batida.

Já o segundo gol saiu do pé de Marciel. Em jogada pela esquerda, o lateral fez ótimo cruzamento para Rodriguinho, que, nas costas da defesa adversária, teve tempo para dominar dentro da área e finalizar certeiro, ampliando o placar para o time profissional do Corinthians.

Como só entrarão em campo no próximo dia 10 de setembro, os comandados de Fábio Carille aproveitaão a semana livre para disputar um novo jogo-treino nesta quinta-feira, contra o Atibaia. A intenção da comissão técnica é fazer com que o elenco não perca ritmo de jogo por conta da longa pausa para as Eliminatórias Sul-Americanas.