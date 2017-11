Corinthians treina diante de 32 mil pessoas e confirma equipe titular

O Corinthians encerrou a sua preparação para o clássico diante do Palmeiras na manhã deste sábado dentro da estádio de Itaquera diante de 32 mil pessoas. O treino comandado por Fábio Carille retirou as dúvidas do torcedor corinthiano sobre a equipe que irá a campo no duelo decisivo deste domingo também em Itaquera.

Além da confirmação da presença do lateral Fágner, que ficou de fora do treino da última sexta-feira devido a dores no tornozelo direito, que sofreu uma pancada do meia Giovanni Augusto, o treinador confirmou duas alterações na equipe que vinha atuando pelo Timão. A entrada de Clayson e Camacho no lugar de Jadson e Maycon, respectivamente.

Desta forma, o Corinthians titular para o duelo decisivo está montado com: Cássio, Fagner, Balbuena, Pablo e Arana; Gabriel, Camacho, Romero, Rodriguinho e Clayson; Jô.

A atividade foi iniciada com um rachão entre os atletas. Posteriormente, o técnico Fábio Carille conversou bastante com os titulares do confronto e depois orientou um trabalho voltado ao posicionamento ofensivo durante as cobranças de escanteio.

Com 59 pontos, o líder Corinthians recebe o vice-líder e seu rival Palmeiras neste domingo em um duelo decisivo pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com cinco pontos à frente de seu adversário, o Derby marcada para às 17h (de Brasília) no estádio de Itaquera é essencial para as pretensões de ambos na briga pelo título brasileiro.

Confira a lista de relacionados do Corinthians:

Goleiros: Cássio e Walter

Laterais: Fagner, Guilherme Arana e Léo Príncipe

Zagueiros: Balbuena, Léo Santos, Pablo e Pedro Henrique

Volantes: Paulo Roberto, Camacho, Fellipe Bastos, Gabriel, Marciel e Maycon

Meias: Danilo, Giovanni Augusto, Jadson, Pedrinho e Rodriguinho

Atacantes: Clayson, Jô, Kazim e Romero