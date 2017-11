Corinthians tenta primeiro título com vitória nos pontos corridos

Caso consiga o título do Campeonato Brasileiro na noite desta quarta-feira, contra o Fluminense, no estádio de Itaquera, o Corinthians vai quebrar uma sequência curiosa nos jogos que lhe deram a taça desde que a competição passou a ser disputada nos pontos corridos: depois de uma derrota e dois empates, será campeão nacional com uma vitória na partida decisiva.

Com a mudança do formato de disputa em 2003, o Alvinegro já conseguiu chegar ao troféu em três oportunidades, mas nunca saiu-se vencedor nos duelos definitivos. Como só levará o heptacampeonato frente ao Flu em caso de vitória, o time do técnico Fábio Carille certamente quebraria um dos poucos “tabus” restantes para o Timão no torneio.

Em 2005, quando sagrou-se campeão pela primeira vez no atual formato, o clube do Parque São Jorge chegou à última rodada com uma boa vantagem sobre o Internacional, que precisava tirar os três pontos de diferença e um saldo de cinco gols a favor de Carlitos Tevez e companhia. Com isso, o 3 a 2 para o Goiás foi mais do que o suficiente para a chegada do tetra, principalmente com a derrota dos colorados por 1 a 0 para o Coritiba.

Seis anos depois, na campanha do Penta, mais uma vez o Corinthians chegou ao jogo derradeiro do torneio com boa margem de dois pontos de vantagem sobre o vice-líder, daquela vez o Vasco da Gama. Auxiliado pelo empate por 1 a 1 entre o Cruz-Maltino e o Flamengo, o time do técnico Tite fechou um tenso 0 a 0 com o Palmeiras para celebrar o penta.

O último triunfo, em 2015, teve contornos bem mais tranquilos para os aficionados. Ainda na 35ª rodada, como pode se repetir neste ano, a equipe visitou o ameaçado Vasco da Gama com uma vantagem de 11 pontos sobre o Atlético-MG, segundo colocado. Além da boa margem, o time paulista soube durante o jogo no Rio que o Galo perdera por 4 a 2 para o São Paulo, no Morumbi, ficando mais do que satisfeito com o 1 a 1 em São Januário.

“Ganhar sempre é bom. Lembro que, em 2011, o empate nos favorecia e, no jogo contra o Vasco, faltavam três rodadas ainda, isso muda um pouco a busca. Se definir amanhã (quarta-feira), ainda tem três rodadas. É o sonho nosso conquistar o Brasileiro e, independentemente de qualquer coisa, é muito bom ganhar. Ainda mais na hora de ganhar o campeonato”, comentou o técnico Fábio Carille, presente, como auxiliar, nas duas últimas.

Curiosamente, o último título do Timão no Brasileiro em modo mata-mata também veio com um empate, 0 a 0 com o Atlético-MG, em 1999. Naquela época, a decisão saia em uma melhor de três jogos. Como o primeiro, no Mineirão, foi 3 a 2 para os mineiros e o segundo, no Morumbi, foi 2 a 0 para os alvinegros, a igualdade também foi o bastante para a chegada do caneco.

Anteriormente, o clube havia batido o Cruzeiro por 2 a 0 para chegar ao bi, em 1998, também na terceira partida. Naquela oportunidade, os times empataram os dois primeiros jogos (2 a 2 no Mineirão e 1 a 1 no Morumbi). Na sua primeira conquista, em 1990, o Timão venceu ambos duelos contra o favorito São Paulo pelo placar mínimo, chegando ao seu sonhado Brasileiro.