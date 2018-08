Corinthians só não poupa Cássio e Gabriel do jogo deste domingo

O Corinthians está definido para a primeira das suas duas partidas em série contra a Chapecoense, na Arena Condá. Como prioriza o confronto de quarta-feira, pela Copa do Brasil, o técnico Osmar Loss preservará a maioria dos seus titulares habituais na partida deste domingo, pelo Campeonato Brasileiro. As exceções ficam por conta do goleiro Cássio e do volante Gabriel.

A equipe foi indicada por Loss no treinamento deste sábado, o último antes da viagem a Santa Catarina, para a qual o comandante relacionou 30 atletas. Antes do embarque, ele ensaiou troca de passes e ajustou o posicionamento do seu provável time titular para o fim de semana: Cássio; Mantuan, Marllon, Léo Santos e Carlos; Gabriel, Araos, Marquinhos Gabriel, Mateus Vital e Emerson Sheik; Roger.

A utilização de Gabriel é facilitada porque o jogador foi expulso na derrota por 1 a 0 para o Colo-Colo, pela Copa Libertadores da América, e já terá descanso no jogo de volta contra os chilenos. Entre os relacionados, chamam a atenção os retornos do também volante Ralf e do atacante Jonathas, recuperados de lesão, e do zagueiro Vilson, que não entra em campo desde 1º de fevereiro de 2017.

Serão seis dias de hospedagem do Corinthians em Chapecó. Lá, Loss não poderá contar com o zagueiro Pedro Henrique nem no banco de reservas neste domingo, em função de suspensão. Já o meia Rodrigo Figueiredo e os centroavantes Roger e Matheus Matias serão baixas na quarta-feira, pois já defenderam outras equipes na Copa do Brasil.

Veja quem viajou com o Corinthians:

Goleiros

Cássio, Caíque e Walter

Laterais

Fagner, Danilo Avelar, Mantuan e Carlos Augusto

Zagueiros

Pedro Henrique, Henrique, Marllon, Léo Santos e Vilson

Volantes

Gabriel, Ralf, Paulo Roberto, Douglas e Thiaguinho

Meias

Jadson, Mateus Vital, Araos, Marquinhos Gabriel, Danilo e Rodrigo Figueiredo

Atacantes

Romero, Clayson, Pedrinho, Emerson Sheik, Roger e Matheus Matias