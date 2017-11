Corinthians se reapresenta e testa opções para a vaga de Romero

O Corinthians voltou aos treinamentos na manhã desta quarta-feira, três dias depois de perder para o Flamengo por 3 a 0 na Ilha do Governador. Sem dez jogadores, o técnico Fábio Carille começou a testar algumas opções para a vaga do paraguaio Ángel Romero, suspenso do embate de domingo, contra o Atlético-MG, às 17h (de Brasília), no estádio de Itaquera, jogo da entrega da taça de campeão do Brasileiro.

Fora do encontro por ter levado seu terceiro cartão amarelo frente aos cariocas, Romero atuou como curinga no trabalho de campo reduzido feito pelo treinador. Sem divisão clara entre titulares e reservas, já que um time contava com Balbuena, Fagner e Rodriguinho, enquanto o outro tinha à disposição Pablo, Camacho e Clayson, Carille deixou Pedrinho e Marquinhos Gabriel como os atacantes pela direita nos times.

A opção mais provável, por sinal, seria pela entrada de Marquinhos, um dos reservas mais utilizados pelo comandante na competição. Ele se juntaria a Rodriguinho e o próprio Clayson, que nem viajaram para o Rio no final de semana. Enquanto o primeiro foi poupado devido ao desgaste físico, o segundo precisou cumprir suspensão por um jogo imposta pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).

Outro que tem chance de ser titular é Jadson, mas o camisa 10 nem sequer foi a campo. Além dele, ficaram na academia o zagueiro Léo Santos, os laterais Léo Príncipe e Guilherme Arana, o volante Gabriel, o meia Giovanni Augusto e o centroavante Jô. O goleiro Walter e o zagueiro Vilson, machucados, também não estiveram no gramado. Outro arqueiro, Matheus Vidotto segue treinando à parte sob a justificativa de que trata uma tendinite no joelho direito.

Por se tratar de um jogo com casa cheia e celebração final pelo título conquistado, o mais provável é Carille utilize o que tem de melhor na partida contra os mineiros. Com treinamentos assegurados até o dia 2 de dezembro, véspera da partida contra o Sport, no dia 3, pela última rodada do Brasileiro, ele quer uma apresentação digna de campeão dos seus comandados.

Com 71 pontos conquistados, o Timão foi campeão de forma antecipada há duas rodadas, quando venceu o Fluminense por 3 a 1, em Itaquera. Para encerrar sua campanha no torneio, no entanto, o técnico corintiano deve levar uma equipe reserva, liberando os principais atletas para curtir as férias com um dia de antecedência.