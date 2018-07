Corinthians reencontra o Cruzeiro, dessa vez valendo três pontos

Depois de dois amistosos durante a preparação dos clubes na parada para a Copa do Mundo, o Corinthians reencontra o Cruzeiro na noite desta quarta-feira, às 21h45 (de Brasília), na Arena, dessa vez valendo três pontos na tabela . Em duelo válido pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Alvinegro busca a recuperação após perder para o São Paulo por 3 a 1 no Morumbi, no último final de semana.

Pressionado pelos maus resultados e já sem poder contar com o meia Rodriguinho, negociado com o Pyramids-EGI horas antes do Majestoso, o técnico Osmar Loss vai promover quatro mudanças na sua equipe titular. Dentre elas, a única por razão técnica é a entrada de Clayson na ponta esquerda, substituindo Marquinhos Gabriel.

Sem poder contar mais com Rodriguinho, Loss apostará na experiência de Jadson para comandar o meio-campo, mantendo Romero pela direita e Jonathas como centroavante. Atrás, Pedro Henrique, com tendinite no adutor da coxa esquerda, dá lugar a Léo Santos, enquanto Douglas assume o posto de Renê Júnior como segundo volante.

Com 19 pontos conquistados até o momento, o Alvinegro está cada vez mais longe do líder Flamengo, que tem 30. Dessa forma, os embates restantes no primeiro turno servirão para ditar se o clube realmente brigará na parte de cima da tabela ou terá de se contentar com uma posição intermediária, como o seu atual oitavo lugar.

Do outro lado técnico Mano Menezes não confirmou a equipe que entra em campo contra o Corinthians, nesta quarta-feira. A tendência é que o treinador segure alguns jogadores por causa do desgaste físico, no entanto, nada foi confirmado.

O último treino, na manhã desta terça-feira, na Toca da Raposa II, foi fechado para os jornalistas. A imprensa entrou, participou das coletivas e depois precisou sair para não acompanhar nada.

Até agora, certo é que o lateral direito Edilson não participou das atividades. Ele foi poupado. Se não reunir condições de jogo, Lucas Romero deve ser acionado. Na esquerda, Egídio deve voltar à equipe no lugar de Marcelo Hermes. O meio campo também deve sofrer alterações. O volante Henrique volta de suspensão. Ele entra no lugar de Lucas Romero.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS x CRUZEIRO

Local: Arena Corinthians, em São Paulo (SP)

Data: 25 de julho de 2018, quarta-feira

Horário: 21h45 (de Brasília)

Árbitro: Paulo Roberto Alves Júnior

Assistentes: Pedro Martinelli e Luciano Roggenbaum

CORINTHIANS: Cássio; Fagner, Léo Santos, Henrique e Avelar; Gabriel, Douglas, Romero, Jadson e Clayson; Jonathas

Técnico: Osmar Loss

CRUZEIRO: Fábio; Lucas Romero, Léo, Dedé e Egídio; Henrique, Lucas Silva, Thiago Neves, Robinho e Arrascaeta; Barcos

Técnico: Mano Menezes