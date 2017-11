Corinthians recebe o Galo e revê a taça para fechar 2017 em Itaquera

Pouco mais de dois anos depois de golear o São Paulo por 6 a 1 e levantar pela sexta vez o troféu de campeão brasileiro, conquistado dias antes, o Corinthians tem um reencontro marcado com a taça do Campeonato Brasileiro na tarde deste domingo, às 17h (de Brasília), no estádio de Itaquera, quando receberá a equipe do Atlético-MG, na despedida da sua arena para a memorável temporada de 2017.

Com 71 pontos conquistados e o título assegurado há duas rodadas, o Alvinegro disputará sua última partida diante da Fiel em São Paulo, selando um ano que começou sob desconfiança, mas ganhou força justamente pelo envolvimento entre torcida e time. Levantando seu segundo troféu do Nacional em casa, o terceiro de Itaquera desde a inauguração do local, em 2014, a equipe espera sair com vitória dos seus domínios.

“Estou muito feliz, espero fazer por merecer um bom jogo para levantar a taça com uma vitória”, comentou o técnico Fábio Carille, que terá alguns desfalques em relação à sua equipe titular. Um deles é o zagueiro Pablo, que não acertou sua permanência no clube e foi liberado antes mesmo da festa. Outro é o paraguaio Romero, que terá de cumprir suspensão automática por causa do terceiro cartão amarelo recebido diante do Flamengo, no Rio de Janeiro.

Para o lugar do camisa 11, Carille tem dúvida a respeito de um possível retorno de Jadson, rebaixado à condição de reserva nos últimos jogos, ou do aproveitamento do meia Marquinhos Gabriel, naturalmente escalado no setor de Romero. Contudo, há até a possibilidade dos dois jogarem juntos, dando mais um duelo de descanso a Rodriguinho. Na zaga, Pedro Henrique assume a vaga.

“Já deixei tudo bem determinado, espero que eles tenham bastante concentração”, disse Carille, elogioso à capacidade técnica do seu adversário. “O Atlético-MG é muito perigoso na bola aérea com Fred, Léo Silva, bons batedores. Mas eu estou muito mais tranquilo com o que acontecer, independentemente do resultado”, concluiu o agora relaxado treinador.

Do outro lado, o duelo contra o Corinthians é considerado uma decisão dentro do Atlético. A equipe mineira precisa vencer o Timão para seguir vivo no sonho da classificar para a Copa Libertadores.

Para o jogo, o técnico Oswaldo Oliveira tem o retorno de Adilson. O volante estava com dores musculares e foi poupado do último jogo contra o Coritiba. Ele, porém, ficará no banco de reservas. Isso porque Yago agradou no último duelo e ficará como titular.

A notícia ruim para o Atlético ficou com o lateral esquerdo Fábio Santos. O jogador sentiu fortes dores no tornozelo direito, durante os treinamentos de sexta-feira, após trombar com Rafael Moura em um lance na área. Se ele não tiver condições de jogo, Mansur vai para o confronto.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS x ATLÉTICO-MG

Local: estádio de Itaquera, em São Paulo (SP)

Data: 26 de novembro de 2017, domingo

Horário: 17h (de Brasília)

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães (RJ)

Assistentes: Thiago Henrique Farinha e Diogo Carvalho Silva (ambos do RJ)

CORINTHIANS: Cássio; Fagner, Balbuena, Pedro Henrique e Guilherme Arana; Gabriel, Camacho, Jadson, Rodriguinho e Clayson; Jô

Técnico: Fábio Carille

ATLÉTICO-MG: Victor; Marcos Rocha, Léo Silva, Gabriel, Fabio Santos (Mansur); Yago, Elias; Otero, Robinho e Valdivia; Fred

Técnico: Oswaldo de Oliveira