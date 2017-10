Corinthians recebe Grêmio buscando afastar rival direto na briga pelo título

Ainda com boa vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro mesmo enfrentando uma fase de oscilação dentro do torneio, o Corinthians tem um jogo-chave nesta quarta-feira, às 21h45(de Brasília), na Arena de Itaquera. O Timão recebe o Grêmio, vice-líder da competição, em confronto fundamental para não deixar o rival direto se aproximar da briga pela taça.

A importância do jogo é explicada pelos números. O Corinthians lidera a competição com 58 pontos, enquanto o Grêmio aparece logo atrás, com 49. Se vencer, o Timão abre 12 pontos em relação ao adversário, isto restando somente nove rodadas para o fim da competição, o que exigiria da equipe gaúcha uma arrancada heroica para conquistar o título. Em caso de vitória tricolor, porém, esta distância diminui para seis pontos, recolocando os rivais em boas condições para brigar pela taça.

Apesar de saber da importância do jogo, o atacante Jô minimizou o caráter de confronto direto, afirmando que todos os duelos até o fim da competição são fundamentais.

“Os próximos 10 jogos são importantes. Temos que pensar jogo a jogo, seja com os adversários lá em cima ou com adversários lá embaixo. O Bahia, que está brigando para não cair, acabou nos vencendo (por 2 a 0, na Fonte Nova). Temos que respeitar todos os adversários, independentemente de qual colocação estejam. É importante frisar que a gente tem uma vantagem, mas temos que ligar o alerta para poder melhorar. O campeonato é muito difícil, muito complicado. Temos um grande jogo pela frente e temos que erguer a cabeça”, projetou o atacante.

A boa notícia para o Corinthians é que a equipe tem apenas uma preocupação para escalar os titulares. Se recuperando de uma contratura muscular na coxa esquerda, o zagueiro Pablo ainda não sabe se terá condições de jogo. Caso ele não atue, Pedro Henrique seguirá na zaga. Além disso, o Timão terá um importante retorno para o confronto diante do Grêmio, já que o volante Gabriel volta ao time após cumprir suspensão por fazer gestos obscenos para a torcida do São Paulo no último clássico Majestoso. Ele deve ficar com a vaga que vinha sendo ocupada por Camacho.

Apesar dos poucos desfalques, o Corinthians tem um sinal de alerta ligado, já que tem seis atletas pendurados com dois cartões amarelos: Cássio, Balbuena, Pablo, Camacho, Rodriguinho e Jadson.

Pelo lado do Grêmio, a grande novidade será a presença do meia-atacante Luan no time. O técnico Renato Portaluppi faz mistério se o jogador irá começar a partida ou entrar no segundo tempo. Há quase dois meses sem atuar 90 minutos, o camisa 7 gremista precisa readquirir ritmo de jogo para estar 100% apto no duelo pela Libertadores.

Caso Luan inicie, a tendência é que o equatoriano Michael Arroyo fique como alternativa para o decorrer da partida. Desta forma, Fernandinho deve voltar para a extrema esquerda do campo, e o meia Ramiro, poupado no último treino, ficará direita.

A dupla Arthur e Jailson vai seguir formando a dupla de volantes. Na frente, o centroavante Lucas Barrios continua como referência no ataque. O sistema defensivo gremista não deve ter alterações, assim os titulares devem ser mantidos. Faltando uma semana para o confronto das semifinais da Libertadores, o zagueiro Pedro Geromel afirmou que o time vai entrar focado para sair com um resultado positivo.

“É um jogo muito difícil contra o time que está liderando o campeonato praticamente durante toda a disputa, mas a gente praticamente ficou na vice-liderança a maior parte das rodadas. Então, com certeza, vai ser um grande jogo. A gente vai fazer o nosso melhor. Falta um mês e meio para acabar o ano. Vamos fazer de tudo, como no último jogo, pois chega uma fase na competição que o mais importante não é jogar bonito, mas os resultados”, ressaltou.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS X GRÊMIO

Local: Arena Corinthians, em São Paulo (SP)

Data: 18 de outubro de 2017, quarta-feira

Horário: 21h45 (de Brasília)

Árbitro: Heber Roberto Lopes (SC)

Assistentes: Helton Nunes (SC) e Thiaggo Americano Labes (SC)

CORINTHIANS: Cássio, Fagner, Balbuena, Pedro Henrique(Pablo) e Guilherme Arana; Gabriel, Maycon, Jadson, Rodriguinho e Romero; Jô

Técnico: Fábio Carille

GRÊMIO: Marcelo Grohe; Edílson, Pedro Geromel, Walter Kannemann e Bruno Cortez; Arthur, Jailson, Ramiro, Fernandinho e Michael Arroyo (Luan); Lucas Barrios

Técnico: Renato Portaluppi