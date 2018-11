Corinthians precisa se vingar do Cruzeiro para se afastar do Z4

Menos de um mês após a perda do título da Copa do Brasil, o Corinthians reencontra o Cruzeiro para mais uma decisão. Dessa vez o que está em jogo não é uma taça e o desejo sequer é compartilhado. Enquanto os mineiros apenas cumprem tabela no Campeonato Brasileiro, o Timão precisa voltar a vencer para se afastar da zona de rebaixamento. A partir das 21h45, no Mineirão, é o time de Jair Ventura que deve tomar a iniciativa nessa 34ª rodada.

Na bronca com a arbitragem por causa dos sucessivos erros nessa reta final de temporada, os corintianos tentam se concentrar no que é preciso fazer dentro de campo. O treinador alvinegro não poderá contar com Carlos (Seleção Sub-20) e Araos (suspenso). A tendência é que Danilo Avelar e Douglas sejam titulares. Thiaguinho corre por fora por essa vaga no meio de campo.

O resto do time deve se confirmar o mesmo que iniciou o clássico contra o São Paulo, na rodada anterior. Três pontos cima do Z4, o sinal de alerta está ligado no Parque São Jorge.

“Uma situação um pouco incomoda para gente. Fizemos uma grande partida contra o São Paulo, sabemos do nosso potencial. Temos jogos pela frente para somar, fazer os pontos e subir o quanto antes. Temos um jogo difícil, contra o Cruzeiro, mas conhecemos bem o adversário. Vamos para lá em busca dos três pontos para sair desse desconforto”, avisou o zagueiro Henrique.

O Cruzeiro está praticamente de férias. Sem grandes ambições, a única motivação talvez seja ultrapassar o rival Atlético-MG. Mesmo assim, o time quer fazer bonito diante da torcida e vencer o Corinthians, equipe que bateu por duas vezes na conquista da Copa do Brasil deste ano.

O técnico Mano Menezes dará continuidade a um tratamento de pele, iniciado no passado e será ausência por duas semanas. Dessa forma, quem assume a equipe é o auxiliar Sidnei Lobo. Além do jogo contra o Timão, ele deve comandar o time diante do São Paulo, no Morumbi, e contra Vitória e Flamengo, as duas partidas no Mineirão.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

Apesar do mistério sobre a escalação, o certo é a presença do atacante Fred, que não jogou na derrota por 2 a 0 para o Atlético-PR. A ideia da comissão técnica é dar ritmo ao centroavante.

Dedé e Arrascaeta, com as seleções do Brasil e Uruguai, respectivamente, não estarão em campo. Quem comentou as ausências foi o lateral-esquerdo Egídio.

“Fazem muita falta esses três (Dedé, Arrascaeta e Mano Menezes). Mas temos o Sidnei, que todo mundo gosta e respeita. Pode ter certeza que ele vai colocar um time forte em campo. Estamos acostumados aqui de conviver com vitórias. Perder é chato. Vamos entrar bem focados contra o Corinthians para conseguir a vitória”, afirmou.

FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO X CORINTHIANS

Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

Data: 14 de novembro de 2018, quarta-feira

Horário: 21h45 (de Brasília)

Árbitro: Jean Pierre Goncalves Lima (RS)

Assistentes: Leirson Peng Martins e Lucio Beiersdorf Flor (Ambos do RS)

CRUZEIRO:Fábio; Lucas Romero, Léo, Manoel e Egídio; Henrique, Ariel Cabral, Thiago Neves e Robinho; Rafinha e Fred.

Técnico: Sidnei Lobo

CORINTHIANS: Cássio, Fagner, Léo Santos, Henrique e Danilo Avelar; Ralf e Douglas; Romero, Jadson e Pedrinho; Danilo.

Técnico: Jair Ventura