Corinthians para no goleiro, leva golaço e perde para a Ponte Preta no Pacaembu

O Corinthians teve até bom volume de jogo e criou algumas oportunidades, mas foi incapaz de superar uma bem montada Ponte Preta, que chegou ao seu gol em lindo lance do garoto Saraiva. Com direito a pênalti perdido por Jadson, até então o melhor em campo, o Alvinegro não conseguiu vazar o instável goleiro Ivan durante os 90 minutos de bola rolando e perdeu por 1 a 0 para a Macaca, na noite desta quarta-feira, no Pacaembu.

O resultado foi uma espécie de vingança dos campineiros, derrotados na final do Campeonato Paulista do ano passado, mostrando maisu ma vez a dificuldade do Timão em reagir após sair atrás do placar. Aos visitantes, há de se ressaltar a excelente participação de Saraiva, autor do gol, e a dedicação dos outros atletas, a maioria sofrendo com câimbras ao final do duelo~, segurando o atual campeão mesmo com um jogador a mais.

Na próxima rodada, os comandados de Fábio Carille terão pela frente o São Caetano, teoricamente como visitantes, mas mais uma vez no Pacaembu e com maioria na torcida. O duelo será às 19h30 (de Brasília) do domingo. Do outro lado, Eduardo Baptista e sua trupe enfrentam o Linense, no Moisés Lucarelli, em Campinas, no mesmo dia e horário.

Jadson leva perigo, mas para na trave

A primeira jogada de perigo corintiana saiu aos 17 minutos de bola rolando, em lance que começou com um lindo chapéu de Fagner, na defesa. O lateral tabelou e levou a bola até próximo da área, quando foi desarmado. A bola, porém, sobrou para Gabriel, que acionou Clayson. O atacante colocou na área para Jadson, que bateu cruzado. O goleiro Ivan espalmou e Kazim, sem tempo para reagir, viu a bola bater em si e ir para fora.

Bem postada, a Ponte conseguiu controlar o ímpeto corintiano, apostando principalmente no lado direito da sua equipe. Emerson e Saraiva davam trabalho, impedindo Romão de subir ao ataque e dificultando a produção ofensiva de Clayson. A saída, então, foi inverter o lado do ataque. A partir dos 30 minutos, Fagner passou a sair mais para o jogo e conseguiu criar os principais lances de perigo dos donos da casa.

Aos 33, ele recebeu de Romero na linha de fundo e cruzou para trás. A bola chegou limpa para Jadson, que chutou de chapa com o pé direito, da marca do pênalti, e carimbou o travessão do goleiro Ivan. No rebote, já quase na intermediária, Gabriel deu um pique e arriscou forte chute com o pé direito, mas mandou à direita do gol, arrancando sorrisos de incredulidade dos corintianos presentes ao Pacaembu.

O ritmo arrefeceu após a pressão dos donos da casa, mas, antes do intervalo, o duelo reservou uma grande mudança. Em bola que Balbuena protegia dentro da área, Felippe Cardoso, já amarelado, tentou dividir com o goleiro Cássio e acabou acertando o rosto do arqueiro. Raphael Claus esperou os atletas se levantarem e advertiu o jovem de 19 anos com o segundo amarelo, deixando a Macaca com um a menos.

Golaço e goleiro garantem vitória da Ponte

A etapa final com um jogador a mais não começou de maneira sufocante para o Corinthians, apostando mais na posse de bola do que em jogadas de velocidade para exercer seu domínio. O único lance de perigo dos primeiros 15 minutos se deu em jogada trabalhada da esquerda pela direita até chegar em Clayson. Na entrada da área, ele cortou para o meio e bateu, exigindo boa defesa de Ivan.

Incomodado com a dificuldade do seu time em criar, Carille fez suas alterações de uma vez só: saíram os pontas Clayson e Romero, substituídos por Lucca e Marquinhos Gabriel. Com a boa entrada, principalmente do canhoto, o Alvinegro passou a rondar a área de lado a lado, mas não conseguiu finalizações de perigo. Coube à Ponte, porém, apenas uma oportunidade: em contra-ataque, Saraiva recebeu na entrada da área, driblou Romão e, com a esquerda, mandou no ângulo de Cássio, abrindo placar.

O Corinthians seguiu pressionando, contando com as boas passagens de Fagner pela direita, e teve a chance do empate aos 30 minutos. O lateral cruzou rasteiro para a entrada da área, Jadson dominou, limpou a marcação do primeiro e ia passando pelo segundo quando foi derrubado por Luan Peres. Pênalti, que ele próprio cobrou. Fugindo do seu canto de segurança, alto na esquerda, o camisa 10 tentou mandar rasteiro na direita, mas o goleiro Ivan encaixou.

Os donos da casa seguiram com forte pressão, diante de uma equipe cada vez mais confiante, agora auxiliada pela boa fase do arqueiro. O Timão chegou a ameaçar em algumas oportunidades, a melhor delas em um chute de fora da área de Marquinhos Gabriel. Ivan, fechando sua noite, conseguiu importante defesa para selar o triunfo. Romão, já no fim, ainda foi expulso.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS 0 x 1 PONTE PRETA

Local: estádio do Pacaembu, em São Paulo (SP)

Data: 17 de janeiro de 2018, quarta-feira

Horário: 21h45 (de Brasília)

Árbitro: Raphael Claus

Assistentes: Emerson Augusto de Carvalho e Alex Ang Ribeiro

Público: 19.622 pagantes

Renda: R$ 677.597,50

Cartões amarelos: Guilherme Romão, Jadson (Corinthians); Luan Peres, Felippe Cardoso, Silvinho (Ponte Preta)

Cartão vermelho: Guilherme Romão (Corinthians); Felippe Cardoso (Ponte Preta)

Gols:

PONTE PRETA: Saraiva, aos 24 minutos do segundo tempo

CORINTHIANS: Cássio; Fagner, Balbuena, Pedro Henrique e Guilherme Romão; Gabriel, Romero (Lucca), Jadson (Júnior Dutra), Rodriguinho e Clayson (Marquinhos Gabriel); Kazim

Técnico: Fábio Carille

PONTE PRETA: Ivan; Emerson, Renan Fonseca, Luan Peres e Jeferson; Tiago Real, Marquinhos (Mendoza) e Léo Artur (Reinaldo); Saraiva, Silvinho (Vitinho) e Felippe Cardoso

Técnico: Eduardo Baptista