Corinthians mostra interesse, mas descarta leilão por Scarpa

O Corinthians não esconde que considera o meia Gustavo Scarpa um reforço interessante para o seu plantel na próxima temporada, mas descartou entrar no que chama de “leilão” pela contratação do jogador do Fluminense. Preocupado em entregar as finanças equilibradas para a próxima gestão, que assume no dia 3 de fevereiro, o Timão dificilmente entraria numa disputa direta com os rivais Palmeiras e São Paulo, outros que desejam o atleta.

“O Corinthians não entra em leilão. E é isso que, me parece, está ocorrendo”, comentou o diretor de futebol do clube, Flávio Adauto, em entrevista concedida à Gazeta Esportiva, negando ainda que tenha ocorrido qualquer contato entre o Flu e o Alvinegro a respeito de uma negociação envolvendo o jogador. “Mas seria um atleta interessante”, frisou Adauto.

Visto como um dos poucos atletas de destaque no futebol brasileiro acessíveis após o Tricolor das Laranjeiras se mostrar aberto a uma negociação envolvendo troca de jogadores, Scarpa seria uma opção para dar mais descanso a Rodriguinho e Jadson, visto como peças mais criativas do Alvinegro na temporada que se encerrou no começo deste mês.

Apesar da ausência de procura oficial e do receio do Timão em entrar em disputa direta pelo meio-campista, o nome de Scarpa já foi bem avaliado pela comissão técnica, principalmente por uma característica: canhoto, ele daria a Fábio Carille uma alternativa diferente nas bolas paradas, hoje a cargo de Jadson, Fagner e Clayson, todos destros.

Além disso, Scarpa se encaixaria no conceito de homem de velocidade pelo lado, um dos pedidos do comandante. Para compor o negócio, o Timão tem mais de uma dezena de nomes retornando após empréstimo nesta temporada, como o volante Jean e os atacantes Mendozza e Lucca, além de jogadores pouco utilizados em 2017, como o meia Giovanni Augusto.