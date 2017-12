Corinthians leva 18 atletas ao Recife e terá só três titulares em campo

O Corinthians terá apenas três titulares na partida contra o Sport, no Recife, domingo, às 17h (de Brasília), na Ilha do Retiro. Com férias dadas a todos menos o goleiro Cássio, o zagueiro Balbuena e o volante Gabriel, o técnico Fábio Carille montou uma equipe bastante modificada para o embate frente aos pernambucanos, que buscam uma salvação contra a zona de rebaixamento para a segunda divisão.

A confirmação do time se deu no treino da manhã desta sexta-feira, quando o treinador só não teve à disposição Pedro Henrique, gripado, que foi poupado da atividade. O jovem de 22 anos, porém, está confirmado para a partida ao lado do paraguaio Balbuena, que só não ganhou férias como seus outros companheiros devido à ausência de opções no setores. Vilson e Léo Santos, lesionados, estão vetados pelo departamento médico, enquanto Pablo já não atua mais pela equipe.

Na movimentação, o volante Warian foi improvisado, fazendo com que o time ficasse com Cássio; Léo Príncipe, Warian (que dará lugar a Pedro Henrique), Balbuena e Marciel; Gabriel, Fellipe Bastos, Pedrinho, Rodrigo Figueiredo e Giovanni Augusto; Kazim. O banco de reservas deve ser composto por Caíque França, Warian, Mantuan, Moisés, Paulo Roberto, Danilo e Carlinhos. A confirmação será feita neste sábado, com a divulgação da lista de relacionados.

Dentre os selecionados, chama a atenção a presença do volante Gabriel, titular durante todo o ano, que tem seu reserva – Paulo Roberto – à disposição, mas, mesmo assim, será acionado. Rodrigo Figueiredo será titular pela primeira vez na carreira profissional, enquanto Pedrinho iniciará seu primeiro jogo no Campeonato Brasileiro.

A atividade desta manhã consistiu em um trabalho específico para a linha defensiva, com o auxiliar Fabinho, enquanto os jogadores do meio para frente realizaram um treino de chutes a gol. Depois de cerca de 40 minutos, Carille reuniu em um campo reduzido os atletas que vão para o jogo e fez o tradicional treinamento de posicionamento, sem adversários no campo.

Já liberados para as férias, alguns titulares nem sequer apareceram no CT, aproveitando para resolver algumas burocracias do final do ano, como os meias Jadson e Rodriguinho, além do centroavante Jô. Guilherme Arana, que teve sua venda anunciada oficialmente também nesta sexta, compareceu ao CT para participar da foto oficial do título, diferentemente do trio mais experiente.