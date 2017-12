Corinthians jogará 7 dos 9 primeiros jogos do ano na capital paulista

O Corinthians terá um início de ano bastante “apertado” de ano, precisando encaixar uma viagem aos Estados Unidos para a disputa da Copa Flórida em meio às suas duas únicas semanas de pré-temporada. No que se refere a deslocamentos para as partidas oficiais, porém, a largada da equipe do técnico Fábio Carille se dará de forma bastante tranquila.

Dos nove primeiros jogos oficiais da equipe na temporada, sete deles serão na cidade de São Paulo, além de outro na cidade de Santo André, contra o time da casa. O único embate que demandará uma longa viagem será para a quinta rodada da competição, quando o Alvinegro vai a Novo Horizonte, cidade a cerca de 400km da capital. O rival será o Novorizontino, às 19h30 do dia 4 de fevereiro.

Para efeito de comparação, em 2017, no seu décimo jogo do ano, o Alvinegro já havia viajado a Poços de Caldas-MG, Brusque-SC e Lucas do Rio Verde-MT, além de pequenas viagens pelo interior paulista. Agora, apenas o duelo na região de São José do Rio Preto precisará tirar os jogadores do trabalho no CT Joaquim Grava.

Antes de encarar os novorizontinos, os comandados de Fábio Carille atuarão quatro vezes consecutivas no estádio do Pacaembu. A estreia contra a Ponte Preta, no dia 17, a partida contra a Ferroviária, no dia 24, e o clássico frente ao São Paulo, no dia 27, serão todos duelos como mandante na arena municipal, já que Itaquera ainda estará passando pela troca do seu gramado.

O jogo como visitante entre esses será diante do São Caetano, no dia 21, também no Pacaembu, já que o time do ABC Paulista preferiu sediar o confronto lá. Depois de matar as saudades do local onde foi campeão da Libertadores de 2012, o Timão fará sua incursão pelo interior e, logo depois, terá de enfrentar o Ramalhão em Santo André, na sexta rodada.

Os duelos voltam à capital na sétima jornada, quando a equipe recebe o São Bento, a princípio já no estádio de Itaquera. Carille e companhia seguem em São Paulo para o próximo jogo, diante do Red Bull, já que os campineiros marcaram o embate para a maior metrópole nacional, em uma segunda-feira, no dia 19 de fevereiro.

A série caseira se encerra no Derby contra o Palmeiras, nos dias 24 ou 25 de fevereiro, também, a princípio, em Itaquera. O clássico antecede a primeira grande viagem do ano, já que o Timão estreará na Libertadores três dias depois, contra o Millonarios-COL, em Bogotá, na Colômbia.