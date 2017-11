Corinthians inicia semana com treino leve e dois titulares em campo

O Corinthians iniciou os trabalhos da semana em que pode garantir o título de campeão brasileiro de 2017. Nesta segunda-feira, o elenco se reapresentou no CT Joaquim Grava, após vencer o Avaí no sábado e folgar no domingo.

Como de costume, os atletas que iniciaram o duelo do fim de semana não foram a campo, permanecendo apenas na academia, realizando trabalhos regenerativos. No gramado, os reservas e os jogadores que entraram no decorrer da partida contra os catarinenses.

Em relação ao time que deve entrar em campo na quarta-feira, contra o Fluminense, podendo confirmar a conquista, apenas dois titulares estiveram na atividade comandada por Fábio Carille e seus auxiliares. O atacante Jô, que cumpriu suspensão sábado, e o zagueiro Pedro Henrique, que deve substituir o paraguaio Balbuena, suspenso, na quarta.

No gramado, o treino também foi leve, com duas equipes divididas em campo reduzido. Na outra metade do campo, o jovem meio-campista Guilherme Mantuan fez trabalho separado. Ele sentiu problema na coxa durante a última semana, e começa a fazer a transição para as atividades com bola.

Em outro campo do CT, o preparador de goleiros Mauri Lima fez trabalho com os arqueiros disponíveis. Sem Cássio, com a Seleção Brasileira, Walter, machucado, e Matheus Vidotto, afastado por indisciplina, três atletas participaram do treino: Caíque, que enfrentou o Avaí e deve atuar contra o Flu, além dos jovens Filipe e Luan, das categorias de base corintianas.

Com 68 pontos e dependendo de vitória simples na quarta para levantar a taça de campeão, o Timão volta aos treinos, para encerrar a preparação, nesta terça-feira, à tarde. O duelo contra os cariocas acontece na quarta, em Itaquera, às 21h45 (de Brasília).

*Especial para a Gazeta Esportiva