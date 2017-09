Corinthians iguala campanha de 2015, com vantagem superior

O Corinthians não vive o seu melhor momento na temporada, mas ainda tem uma boa campanha no Campeonato Brasileiro se comparada ao resultado de equipes recentes da competição. Mesmo com a derrota por 2 a 0 para o Santos, na Vila Belmiro, no último domingo, por exemplo, o clube agora tem a mesma campanha desempenhada em 2015, quando se sagrou campeão, mas com uma vantagem maior para o segundo colocado.

A essa altura do torneio, há dois anos, os então comandados de Tite haviam empatado por 3 a 3 o clássico contra o Palmeiras, na casa do adversário, alcançando os 50 pontos na tabela de classificação. O segundo colocado era o Atlético-MG, com 45, que acabara de derrotar o Vasco e seguia firme na campanha para tentar alcançar os alvinegros do Parque São Jorge.

Tanto o Galo quanto o Grêmio, que somava 44, tinham uma campanha superior à do próprio Tricolor Gaúcho atual, que tem 43 tentos conquistados no mesmo período. O time de Porto Alegre, por sinal, tem praticamente a mesma base daquela equipe, com o goleiro Marcelo Grohe, o zagueiro Pedro Geromel e o meia Luan comandando a atual campanha.

O que difere bastante daquela edição de Brasileiro é o desempenho dos ponteiros no segundo turno. Enquanto o Corinthians ostentava 10 pontos contra 9 e 8 dos rivais, respectivamente, a equipe de Fábio Carille somou apenas três pontos na segunda metade da competição, contra quatro e seis de Grêmio e Santos.

O empate por 3 a 3 no Derby, aliás, manteve uma série de 16 jogos sem perder no Campeonato Brasileiro, atrapalhada apenas por duas derrotas diante do Peixe, na Copa do Brasil daquele ano. No returno, por sinal, o Timão só foi superado pelo Internacional, no Beira-Rio, e pelo Sport, na Ilha do Retiro, este último quando já havia assegurado o hexacampeonato.

“Vamos nos recuperar com vitória, buscando vitória, sendo mais consistente, pontuando dentro e fora de casa. Temos de voltar o mais rápido possível a ser consistente como éramos. Acho que é isso. Em se tratando de Corinthians, é pensar em vitória sempre”, comentou o goleiro Cássio, presente naquela campanha, que confia em uma reação dos companheiros.

“Logo nós jogadores, depois que acabou o jogo, já conversamos que tínhamos que melhorar, evoluir. Não pode criar dúvida sobre o nosso potencial e onde podemos chegar. O que tem de melhorar é se doar. O campeonato não é só um turno ou outro, é no geral É saber melhorar as coisas que não estão certas para buscar as vitórias”, concluiu o arqueiro.