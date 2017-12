Corinthians finaliza etapa de replantio do gramado de Itaquera

Em mais uma fase da renovação do gramado do estádio de Itaquera para a temporada de 2018, foi finalizada a etapa da proteção do campo neste domingo, véspera de Natal. O novo gramado recebeu uma estrutura de sombreamento, de cerca de 10.000m², e uma manta de germinação, ambos considerados mecanismos importantes no processo de renovação da grama, trocada pela primeira vez desde a inauguração da arena, em maio de 2014.

O trabalho no gramado da casa alvinegra tem sido feito desde terça-feira. Na primeira etapa, foi feita a raspagem do campo. Concluído esse processo, o campo passou por uma “varredura” das fibras, para recuperação da estrutura de reforço sintético, e aplicação de 100m³ de areia para preparação do leito de semeadura do novo gramado.

Depois dessa etapa, foram instaladas uma estrutura de sombreamento, de cerca de 10.000m², e uma manta de germinação, importantes no processo de renovação. Após cinco dias, as sementes estarão germinando, e o gramado entra em processo de crescimento até estar em condições de receber uma partida de futebol.

A previsão dos responsáveis é de que o campo esteja apto a receber os jogos do Timão no mês de fevereiro. Até lá, o Corinthians deverá mandar os primeiros jogos do Paulistão — contra Ponte Preta (17/01), Ferroviária (24/01) e São Paulo (27/01) — no Pacaembu.