Corinthians espera anunciar três reforços nesta semana

O Corinthians espera anunciar oficialmente três reforços para o ano que vem até o final desta semana, tida como a última de trabalho útil para os clubes. Com apenas o atacante Júnior Dutra assegurado para o ano que vem, de contrato assinado, a diretoria espera um avanço razoável nos próximos dias para chegar à meta de 90% do elenco pronto para a reapresentação dos atletas, no dia 3 de janeiro.

Um dos nomes que chegará, por sinal, já tem tudo certo com o Timão. Trata-se do volante Renê Júnior, que passou férias nos Estados Unidos e, com todos os exames realizados, deve assinar contrato até o final de 2020 entre quarta e quinta-feira. Aos 28 anos, ele foi apontado como um nome importante pela versatilidade no meio-campo, podendo atuar tanto como primeiro quanto como terceiro homem no setor, todas funções exercidas em 2017, quando defendeu o Bahia.

A prioridade dos corintianos, que tiveram a baixa do diretor Flávio Adauto na semana passada, é acertar os nomes para o setor defensivo, até agora o único desfalcado por saídas. Sem Pablo e Guilherme Arana, ausências certas para 2018, o Alvinegro foca os seus esforços em trazer um zagueiro e um lateral esquerdo experiente, que chegue para tomar conta do setor.

“Temos o Guilherme Romão, grande promessa nossa, junto com o Moisés. Buscamos um perfil que possa elevar mais a qualidade, experiência, confiança no setor defensivo. São posições que a gente fica olhando, monitorando e buscando”, comentou o gerente de futebol Alessandro à Corinthians TV, relembrando o jovem que disputou a Série B pelo Oeste e deve ser aproveitado no ano que vem por Carille.

Alguns nomes já foram estudados para ocupar a vaga de Arana, vendido ao Sevilla por 14 milhões de euros (R$ 54 milhões). Zeca, que se livrou do contrato com o Santos por meio de uma liminar, e Juninho Capixaba, visto como promessa no Bahia, foram procurados. Dentre os dois, no entanto, o de Juninho é o que está mais próximo de uma resolução, cabendo ao Timão chegar a um acordo com os baianos quanto ao pagamento.

Na defesa, no entanto, a situação é pior. O clube já vasculhou alguns nomes no mercado nacional, com direito a elogios para Henrique, do Fluminense, mas ainda não chegou a um atleta que possa ser unanimidade. Considerada um setor fundamental por Carille, a zaga pode até receber o reforço de uma “aposta”, como foi Pablo, mas um jogador que chegue com bom lastro no futebol é indispensável para o treinador.