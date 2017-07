Corinthians encerra novela e acerta compra de Pablo

O Corinthians acertou nesta terça-feira a compra dos direitos econômicos do zagueiro Pablo, que pertenciam ao Bordeaux-FRA. Depois de chegar a um acordo com o próprio jogador, que assinará um novo contrato até o final de 2021, o clube deixou alinhado um negócio com os franceses que envolve a cessão dos 15% restantes dos direitos de Malcom, além de 1,2 milhão de euros (R$ 4,5 milhões).

Negociado com o Bordeaux no começo de 2016, Malcom é especulado como reforço de alguns times no continente europeu e ainda tinha 15% dos seus direitos atrelados ao Alvinegro. Com valor de mercado estipulado na casa dos 11 milhões de euros (R$ 41 milhões), ele agora é 65% dos europeus e 35% do seu empresário, Fernando Garcia.

Pablo, de 26 anos, por sua vez, será 100% do Timão, que resolveu algumas pendências tanto com o atleta quanto com o seu agente. A ideia do clube é formalizar a transação até o final da próxima semana, podendo fazer o anúncio oficial assim que os papéis estiverem assinados.

Porém, como a janela de transferências para nomes vindos do exterior está fechada, Pablo deve continuar vinculado ao clube sob o contrato de empréstimo até o encerramento da temporada, recebendo o novo salário de forma retroativa ao final do ano. Depois, assim que a janela abrir novamente, ele terá o vínculo definitivo registrado na Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Titular absoluto da equipe desde que foi contratado, o zagueiro se recupera de um estiramento grau 2 na coxa direita, que o tirará dos gramados até setembro. Até o momento, ele realizou 38 jogos com a camisa do clube, marcando dois gols.