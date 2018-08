Corinthians encara Paraná para mostrar que briga é pelo G6

Algo que parecia certo desde o começo do Campeonato Brasileiro foi colocado em dúvida pela sequência ruim de jogos que o Corinthians atravessa. Com três derrotas consecutivas e há quatro jogos sem ganhar no Nacional, o Alvinegro recebe o Paraná na noite deste sábado, às 19h (de Brasília), na sua arena, para mostrar que sua briga no torneio é para alcançar uma vaga na Copa Libertadores da América.

De olho também em ganhar moral para o decisivo duelo contra o Colo-Colo, na quarta-feira, pela volta das oitavas de final da Copa Libertadores da América, o Timão acredita que um triunfo frente aos paranistas é fundamental para fazer a equipe retomar sua confiança. Como perdeu a primeira partida por 1 a 0 no Chile, o Alvinegro tem de vencer por uma diferença de dois gols para avançar às quartas de final no tempo normal.

“Sábado precisamos ganhar, acredito que, ganhando o jogo no sábado, cria uma atmosfera boa para quarta-feira. Como eu falei, em várias situações o Corinthians tem que reagir. Temos um jogo sábado, o mais importante é contra o Paraná em casa, precisamos ganhar”, disse o goleiro Cássio após a derrota para o Fluminense, no Maracanã, na abertura do segundo turno do torneio.

O arqueiro, por sinal, é um dos poucos titulares assegurados no enfrentamento diante do time do Sul do país. Além dele, o volante Gabriel é outra presença certa, já que está suspenso para o encontro com os chilenos, no meio da semana. A utilização do restante vai depender da recuperação física dos jogadores até o momento da partida.

Ausência certa é a do paraguaio Ángel Romero, suspenso por ter levado o cartão vermelho contra o Flu, abrindo espaço para a volta do centroavante Jonathas entre os titulares, um esquema visto com bons olhos pela comissão técnica para dar mais profundidade ao time.

Do outro lado, o Paraná chega ao embate sem ganhar há seis partidas, mas com uma melhora nos últimos jogos. Frente ao vice-líder Internacional, no Beira-Rio, o time só foi superado nos acréscimos, perdendo por 1 a 0. Depois, recebendo o líder São Paulo, arrancou um empate por 1 a 1, na última rodada. A busca, agora, é pela retomada dos triunfos.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS X PARANÁ

Local: Arena Corinthians, em São Paulo (SP)

Data: 25 de agosto de 2018, sábado

Horário: 19h (de Brasília)

Árbitro: André Luiz de Freitas Castro (GO)

Assistentes: Fabrício Vilarinho e Bruno Pires (ambos de GO)

CORINTHIANS: Cássio; Fagner, Pedro Henrique, Henrique e Danilo Avelar; Ralf e Douglas; Pedrinho, Jadson e Clayson; Roger

Técnico: Osmar Loss

PARANÁ: Richard; Júnior, René, Cleber Reis e Mansur; Leandro Vilela, Alex Santana e Caio Henrique; Guilherme Biteco, Silvinho e Rafael Grampola

Técnico: Claudinei Oliveira