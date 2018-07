Corinthians pega o Vasco em Brasília e tenta embalar antes das Copas

Depois de derrotar o Cruzeiro por 2 a 0 dentro de casa e amenizar o impacto da derrota para o São Paulo no Majestoso, o Corinthians tenta embalar uma série inédita de vitórias sob o comando de Osmar Loss. No último jogo antes de iniciar os mata-matas do segundo semestre da Copa do Brasil e da Libertadores da América, o Timão encara o Vasco, neste domingo, às 11h (de Brasília), no estádio Mané Garrincha, em Brasília.

Em busca de uma melhor colocação no Campeonato Brasileiro, que já vai chegando ao final do primeiro turno, o Timão sabe que a situação (8º lugar, 9 pontos atrás do líder Flamengo) no certame aponta mais para uma briga por vaga na Libertadores do que por título. Dessa forma, o torneio é visto como mais um animador na busca por outra conquista na temporada, a começar pelo mata-mata nacional, que se inicia na quarta-feira, às 21h45 (de Brasília), contra a Chapecoense.

“A gente tem evoluído e mostrado um futebol mais consistente do que estávamos mostrando antes da parada para a Copa do Mundo”, explicou Loss, que não terá à disposição o lateral direito Mantuan, os volantes Ralf e Renê Júnior e os atacantes Jonathas e Roger, todos machucados. Dessa forma, ele utilizará uma formação semelhante à do segundo tempo contra o Cruzeiro, com Pedrinho na ponta direita e Romero livre para circular no meio. Já o zagueiro Pedro Henrique, recuperado de tendinite na coxa esquerda, retomará o posto que foi ocupado por Léo Santos.

Do ouro lado, o Vasco chega para a partida desgastado pela sequência de jogos. Os jogadores admitiram o cansaço na derrota para a LDU-EQU, no meio de semana, pela Copa Sul-Americana. No entanto, com a partida sendo marcada para Brasília e o técnico Jorginho tendo poupado alguns titulares, os cruzmaltinos vão a campo com uma formação mais descansada.

O técnico Jorginho vai promover os retornos do zagueiro Breno, do volante Leandro Desábato e do meia Yago Pikachu, poupados contra a LDU. O atacante Andrés Rios, que entrou no segundo tempo em Quito volta a ser titular. Já na lateral esquerda, Ramon se recuperou de lesão muscular e assume o posto de Henrique, suspenso. Os desfalques são os meias Thiago Galhardo e Giovanni Augusto. O primeiro está suspenso, enquanto o segundo pertence ao Corinthians.

O goleiro Martín Silva ressaltou a importância de ter os titulares de volta no duelo contra os paulistas. “A presença deles irá qualificar a nossa equipe. Eles são titulares por mérito próprio, então é lógico que com eles nosso time fica mais fortalecido. Nosso objetivo no Brasileirão está claro desde o início, queremos brigar lá em cima, então essa partida diante do Corinthians é fundamental para as nossas pretensões”, disse o treinador.

FICHA TÉCNICA:

VASCO X CORINTHIANS

Local: estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF)

Data: 29 de julho de 2018, domingo

Hora: 11h (de Brasília)

Árbitro: Dewson Fernando Freitas da Silva (PA)

Assistentes: Helcio Araujo Neves (PA) e Heronildo Freitas da Silva (PA)

VASCO: Martín Silva, Luiz Gustavo, Breno, Ricardo Graça e Ramon; Leandro Desábato, Andrey, Yago Pikachu e Wagner; Kelvin e Andrés Rios

Técnico: Jorginho

CORINTHIANS: Cássio; Fagner, Pedro Henrique, Henrique e Danilo Avelar; Gabriel e Douglas; Pedrinho, Romero, Jadson e Clayson

Técnico: Osmar Loss