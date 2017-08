Corinthians encara o Galo sem Romero; Maycon e Arana são dúvidas

O Corinthians pode ter uma formação muito modificada para encarar o Atlético-MG na noite desta quarta-feira, às 21h (de Brasília), no Mineirão. Sem Romero e Marquinhos Gabriel, machucados, o técnico Fábio Carille recebeu a informação que os jovens Guilherme Arana e Maycon são dúvidas para o embate por conta de desgaste físico. Dessa forma, condicionou a um teste final no vestiário a escalação dos dois canhotos diante dos mineiros.

No treinamento da tarde desta terça-feira, o treinador nem sequer levou os titulares a campo, atento ao desgaste sofrido pela equipe no empate por 1 a 1 diante do Flamengo, no último domingo. Com apenas os reservas no gramado, ele comandou um treino técnico para os suplentes enquanto os que devem atuar diante dos mineiros ficaram na parte interna fazendo trabalho na academia do CT Joaquim Grava.

Caso Arana e Maycon não consigam atuar, Carille mandará a campo um time com Moisés e Camacho, respectivamente, mandando Giovanni a campo na vaga de Marquinhos Gabriel. Caso Maycon atue, Camacho será aberto na ponta direita, exercendo função semelhante à de armação desempenhada na final do Campeonato Paulista, contra a Ponte Preta, quando substituiu Rodriguinho, suspenso.

Camacho, por sinal, atuou exatamente nessa função na movimentação realizada por Carille nesta tarde, recebendo orientações de posicionamento e recomposição para ajudar a defesa. Tido como um dos jogadores mais técnicos e que mais bem passam a bola no elenco, o meio-campista pode ser uma arma do comandante para diminuir o número de passes errados, fato que o incomodou bastante no final de semana.

Clayton, que seria uma opção no setor, não pode atuar por pertencer ao Atlético-MG e estar emprestado, situação igual à de Marlone, vetado para uso pelos atleticanos. Clayson, que deixou o gramado bastante cansado diante dos rubro-negros, foi confirmado porque Romero, apesar de ter treinado normalmente nesta terça, ainda não reúne a sua melhor condição física para atuar os 90 minutos.

Dessa forma, o provável time do Corinthians que encara o Galo tem Cássio; Fagner, Balbuena, Pedro Henrique e Moisés (Guilherme Arana); Gabriel, Camacho (Maycon), Giovanni Augusto (Camacho), Rodriguinho e Clayson; Jô. Com 41 pontos, o TImão é o líder do Campeonato Brasileiro, com oito de vantagem sobre o Grêmio, segundo colocado.