Corinthians encara o Bahia para se manter em cima e aliviar pressão

Corinthians e Bahia se enfrentam às 19h desse sábado na Arena de Itaquera pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, que também marcará a abertura do segundo turno da competição nacional.

A expectativa é de aproximadamente 30 mil torcedores no estádio paulistano para um confronto direto na tabela de classificação. O Timão inicia a rodada em quinto lugar, com 32, apenas um ponto a mais que o tricolor.

A grande questão é qual Corinthians entrará em campo. A começar pela escalação, não revelada por Fábio Carille, que precisa se preocupar com a decisão pela Copa Sul-Americana na quarta-feira que vem, em Quito.

“Vai depender do Carille. Todo mundo vai ter avaliação da parte médica e o Carille vai tomar a melhor decisão, vai escalar uma melhor equipe para fazermos um bom jogo”, comentou Vagner Love, um dos jogadores que vêm sofrido com duras críticas por parte da torcida.

“Futebol te deixa mudar as coisas da noite para o dia., vamos entrar concentrados. O Bahia tem feito bons jogos, vamos com apoio da nossa torcida”, completou o camisa 9.

As únicas certezas são os desfalques. Urso e Michel terão de cumprir suspensão, e Danilo Avelar ficará de fora para tratar uma lesão na coxa, assim como Everaldo, que segue vetado por causa de dores no púbis.

Na véspera do jogo, a principal torcida organizada do clube foi ao CT Joaquim Grava protestar contra a postura do time em campo nos últimos compromissos e, principalmente, contra a maneira de Carille preparar a equipe.

E se o Corinthians vem de empate com Ceará, derrota para o Fluminense e vexame na Copa Sul-Americana, o Bahia vive situação bem diferente. Os comandados de Roger Machado não perdem no Brasileirão há nove rodadas. Nesse período, golearam Flamengo e arrancaram empate com o Palmeiras.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS X BAHIA

Local: Arena Corinthians, em São Paulo (SP)

Data: 21 de setembro de 2019, sábado

Horário: 19h00 (de Brasília)

Árbitro: Dewson Fernando Freitas da Silva (PA)

Assistentes: Eduardo Goncalves da Cruz (MS) e Marcio Gleidson Correia Dias (PA)

VAR: Wagner Reway (PB)

CORINTHIANS: Cássio; Fagner, Bruno Méndez, Gil e Carlos; Gabriel (Ralf) e Matheus Jesus; Pedrinho, Mateus Vital e Clayson (Janderson), Vagner Love (Boselli)

Técnico: Fábio Carille

BAHIA: Douglas, Nino, Lucas, Juninho e Moisés, Gregore, Ronaldo e Flávio, Élber, Artur e Gilberto

Técnico: Roger Machado