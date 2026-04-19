Corinthians empata com Vitória, vê jejum aumentar e entra no Z4 do Brasileiro

O Corinthians não conseguiu findar o jejum de vitórias no Campeonato Brasileiro. Na noite deste sábado, o Timão ficou no empate sem gols com o Vitória, no Barradão, em Salvador (BA), pela 12ª rodada do torneio nacional. O clube paulista viu a série negativa aumentar e corre risco de terminar a rodada na zona de rebaixamento.
Situação na tabela
O resultado foi péssimo para o Corinthians, que chegou ao nono jogo consecutivo sem vitória no Campeonato Brasileiro — já são seis empates e três derrotas no recorte. O Timão entrou na zona de rebaixamento com a vitória do Cruzeiro mais tarde neste sábado e caiu para a 17ª colocação, com 12 pontos. Do outro lado, o Vitória alcançou os 15 pontos e se manteve no 10º posto.
FICHA TÉCNICA
🔴⚫ VITÓRIA 0 x 0 CORINTHIANS ⚫⚪
🏆 Competição: Campeonato Brasileiro (12ª rodada)
🏟️ Local: Barradão, em Salvador (BA)
📅 Data: 18 de abril de 2026 (sábado)
⏰ Horário: 20h (de Brasília)
🟨 Cartões amarelos: Nathan Mendes (Vitória) Garro e Matheus Bidu (Corinthians)
🟥 Cartões vermelhos: Nenhum
Arbitragem
Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)
Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Carlos Henrique Alves de Lima Filho (RJ
VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN)
Escalações
VITÓRIA: Lucas Arcanjo; Nathan Mendes, Cacá, Luan Cândido e Ramon; Caíque Gonçalves (Zé Vitor), Baralhas (Ronald) e Martínez; Matheuzinho (Diego Tarzia), Erick (Cantalapiedra) e Renato Kayzer (Renê).
Técnico: Jair Ventura
CORINTHIANS: Hugo Souza; Pedro Milans (Kaio César), Gustavo Henrique, Gabriel Paulista e Matheus Bidu; Raniele (Allan), Carrillo, Garro (Zakaria Labyad) e Bidon (Matheus Pereira); Kayke (Lingard) e Yuri Alberto.
Técnico: Fernando Diniz
Como foi o jogo?
Com cinco minutos de jogo, o Vitória chegou com perigo. Renato Kayzer foi lançado em profundidade por Erick e saiu cara a cara com Hugo Souza, mas bateu para fora. Após o lance, o impedimento foi marcado. Com 21 minutos, o Vitória chegou com perigo novamente. Martínez foi lançado pelo meio e travado na hora da finalização. A bola sobrou nos pés de Ramon, que bateu para o gol, mas Gabriel Paulista cortou no último instante.
Aos 32 minutos, o Vitória tentou novamente. Erick apareceu do lado direito e cruzou na segunda trave, mas Luan Cândido cabeceou para fora. A primeira finalização do Corinthians, por sua vez, veio ainda nos acréscimos. Garro pegou sobra de bola na intermediária e bateu de primeira, mandando por cima do gol.
Segundo tempo
Com 14 minutos de jogo, o Vitória quase marcou. Pedro Milans perdeu, Ramon retomou e cruzou para trás. Renê recebeu sozinho dentro da área, mas errou o alvo e bateu por cima do gol. Minutos depois, Baralhas arriscou de fora da área, para fora.
Aos 41 minutos, o Vitória teve a melhor oportunidade do jogo. Zé Vitor bateu forte da intermediária e acertou o alvo, mas Hugo Souza defendeu e salvou o Corinthians.
Próximos jogos
VITÓRIA 🔴⚫
- Flamengo x Vitória (jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil)
- Data e horário: 22/04 (quinta-feira), às 21h30 (de Brasília)
- Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)
CORINTHIANS ⚫⚪
- Barra-SC x Corinthians (jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil)
- Data e horário: 20/04 (terça-feira), às 21h30 (de Brasília)
- Local: Ressacada, em Florianópolis (SC)