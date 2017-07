Corinthians e Jadson ironizam arbitragem por impedimento de Jô

O polêmico lance do gol de Jô anulado ainda no primeiro tempo da partida entre Corinthians e Flamengo, neste domingo, em Itaquera, já vem rendendo duras críticas. Em seu Twitter oficial, o clube paulista ironizou o lance colocando uma foto da jogada com uma “linha torta”.

Aos 12 minutos, o Corinthians realizou troca de passes no meio-campo e Maycon apareceu bem colocado para cruzar para o centroavante Jô, que finalizou de primeira. O lance, no entanto, foi anulado de forma errada pela arbitragem, deixando os jogadores do Timão e os torcedores enfurecidos.

A partida, que terminou empatada por 1 a 1, ainda contou com outro gol de Jô. O zagueiro Réver, já no segundo tempo, aproveitou bola desviada após cobrança de escanteio e deu um belo voleio para deixar tudo igual.

Fora do duelo por conta de uma lesão nas costelas, o meia Jadson também utilizou suas redes sociais para criticar a arbitragem de Ricardo Marques Ribeiro. O camisa 10 do Timão lamentou a decisão do juiz.

“Não é possível. Como consegue errar um lance desse o bandeirinha? O Jô estava 3 metros atrás. É muita sacanagem com nossa equipe”, esbravejou Jadson.