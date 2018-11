Corinthians e Chape fazem duelo contra o Z4 em provável despedida de Jair

Corinthians e Chapecoense querem a vitória para o mesmo objetivo nesse domingo, a partir das 19h, na Arena de Itaquera: garantir permanência na Série A do Campeonato Brasileiro.

O confronto válido pela 37ª e penúltima rodada do nacional é crucial para ambos os times, que não querem ainda chegar ao último jogo com a preocupação de ter de fugir da zona de rebaixamento.

A missão corintiana é um pouco mais simples. Além de jogarem em casa, ao lado da Fiel Torcida, os alvinegros só precisam de um empate. Por outro lado, os catarinenses necessitam de três pontos e de que rivais diretos ainda tropecem. O história do confronto registra uma vitória do Corinthians e três empates em partidas no palco desse domingo.

“Acho que nessa situação que a gente se encontra agora é até difícil ficar conversando sobre isso (zona de rebaixamento). É pensar só em vencer e terminar o ano com dignidade. No momento não existe essa conversa”, garantiu Mateus Vital.

O meia pode retornar ao banco de reservas, já que Romero está de volta da seleção paraguaia. Carlos, que também fica à disposição depois de servir a Seleção Brasileira Sub-20, provavelmente será titular na lateral esquerda, desbancando Danilo Avelar.

No mais, o Corinthians não deverá ter grandes novidades sob, talvez, o último compromisso com Jair Ventura à beira do gramado. O técnico sabe que dificilmente continuará e a tendência é que já não trabalhe na última rodada, contra o Grêmio, no Sul. Fábio Carille está muito perto de reassumir o comando técnico do clube.

Para garantir a permanência na Série A de forma antecipada, além da vitória, a Chapecoense precisa que o América-MG não bata o Bahia, também às 19h do domingo, no Independência, e que o Sport não vença o São Paulo, segunda-feira, no Morumbi.

Para a partida deste domingo, o técnico Claudinei Oliveira contará com o retorno do lateral-esquerdo Bruno Pacheco, que cumpriu suspensão na vitória do time catarinense sobre o Sport, na rodada passada. Essa deve ser a única alteração na equipe, pois a tendência é que a escalação da última partida seja mantida.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS-SP X CHAPECOENSE-SC

Local: Arena Corinthians, em São Paulo (SP)

Data: 25 de novembro de 2018, domingo

Horário: 19h (de Brasília)

Árbitro: Paulo Roberto Alves Junior (PR)

Assistentes: Luciano Roggenbaum e Luiz H Souza Santos Renesto (Ambos do PR)

CORINTHIANS: Cássio, Fagner, Léo Santos, Henrique e Carlos; Ralf, Thiaguinho, Jadson, Pedrinho e Romero (Mateus Vital); Danilo

Técnico: Jair Ventura

CHAPECOENSE: Jandrei; Eduardo, Douglas, Fabrício Bruno e Bruno Pacheco; Márcio Araújo, Amaral, Canteros e Diego Torres; Wellington Paulista e Leandro Pereira

Técnico: Claudinei Oliveira