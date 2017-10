Corinthians e Carille assinam renovação de contrato por dois anos

Embora a continuidade do técnico Fabio Carille já tivesse sido anunciada em setembro, neste sábado foi oficialmente assinada a renovação de contrato do treinador com o Corinthians até dezembro de 2019.

Efetivado em dezembro do ano passado, o vínculo do comandante se encerrava ao final da atual temporada. Agora, o treinador corintiano seguirá no Timão por mais dois anos. A assinatura foi feita ao lado do presidente alvinegro Roberto de Andrade.

“Muito feliz por esse momento, o ano está sendo maravilhoso. Muito feliz por essa renovação de contrato”, declarou Carille. O presidente do Timão também exaltou a continuidade do treinador. “Nós também estamos muito felizes de ter o Fabio conosco por mais dois anos. Espero que ele tenha um sucesso maior ainda”, completou o dirigente.

No total, Carille comandou o Corinthians em 70 oportunidades, levando em consideração o período em que era interino quanto o tempo como efetivado, conquistando um título: o do Campeonato Paulista de 2017. A lista de conquistas pode aumentar, já que o Timão lidera o Brasileiro com dez pontos de vantagem faltando 11 rodadas para o final do torneio.