Corinthians e Botafogo mantêm base; veja as prováveis escalações

O Corinthians encara o Botafogo nesta segunda-feira, às 20 horas (de Brasília), fora de casa, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após ver a diferença na ponta da tabela cair para seis pontos (59 a 53), com os triunfos dos rivais Palmeiras e Santos no fim de semana, o Timão espera um bom resultado no Rio para manter a distância.

Para o duelo, o técnico Fábio Carille não deve mudar o time titular. Sem problemas de suspensão, ele deve usar a mesma formação que entrou contra o Grêmio, na última rodada. O zagueiro Pablo, que ainda se recupera de lesão na coxa, segue fora, dando lugar a Pedro Henrique.

Pelo lado do Botafogo, o técnico Jair Ventura também deve manter a base que empatou com o Avaí, por 1 a 1, na última quarta-feira, em Florianópolis. A única mudança é a volta do zagueiro Joel Carli, que retorna de suspensão e recupera o lugar na defesa.

Com 44 pontos, os cariocas lutam para se firmarem no G7, zona que leva à Libertadores de 2018. Se superar o Timão por dois ou mais gols, o Bota encerrará a rodada na quinta posição.