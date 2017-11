Corinthians diz que retomou papo por Pablo, mas agente nega avanço

Uma semana após o zagueiro Pablo afirmar que tem “chance enorme” de permanecer no Corinthians, o gerente de futebol do clube, Alessandro, assegurou que clube e atleta voltaram a conversar recentemente a respeito de uma compra dos seus direitos econômicos. Parte envolvida na negociação, porém, o empresário do atleta, Fernando César, nega qualquer avanço a esse respeito.

“O Pablo deixou claro para vocês que retomamos as conversas, estão em andamento. Estamos levando de forma bem tranquila”, disse o dirigente, mostrando tranquilidade para tratar da negociação mais complicada do ano alvinegro. Emprestado até o final de dezembro, o jogador tem seus direitos fixados em 3 milhões de euros (R$ 11 milhões) no acordo feito com o Bordeaux-FRA.

A negociação chegou a ser acertada após uma reunião ainda em julho, no CT Joaquim Grava, mas uma incerteza sobre o pagamento dos valores estabelecidos na ocasião fez com que o empresário suspendesse a negociação. Depois, ambos lados deixaram distante a possibilidade de permanência, até que o próprio jogador falou sobre o caso.

“A chance é enorme, todo mundo sabe que eu quero ficar e voltamos a conversar, isso é importante”, disse Pablo na semana passada, em discurso otimista com relação ao de César. “Estamos levando de forma bem leve também”, comentou o empresário, em contato com a Gazeta Esportiva, antes de negar qualquer avanço recente com relação à aquisição do atleta.

“Não houve nenhum avanço em relação à negociação, mas sempre estaremos à disposição para conversarmos e mantemos nosso propósito de fechar com Corinthians, respeitando a preferência que eles possuem para aquisição em definitivo dos direitos econômicos e federativos do Pablo”, concluiu.

Em meio ao imbróglio, Pablo voltou a jogar no último domingo, na derrota por 1 a 0 para a Ponte Preta, e deve ser titular novamente contra o Palmeiras, no próximo final de semana, no estádio de Itaquera. Além dele, Carille tem como opção para a zaga Pedro Henrique, Léo Santos e, teoricamente, Vilson, mas o último não conseguiu se recuperar até o momento de uma artroscopia realizada em março no seu joelho esquerdo.