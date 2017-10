Corinthians deve ter Walter em partidas decisivas do Brasileiro

O Corinthians deve ter de recorrer ao goleiro Walter na reta final do Campeonato Brasileiro. Após a convocação de Cássio para os amistosos da Seleção Brasileira contra Japão e Inglaterra, o clube já sabe que não terá seu titular em ao menos dois jogos da competição nacional, abrindo oportunidade para o suplente realizar sua estreia na temporada.

Confirmado entre os selecionados para os duelos nos dias 10 e 14 de novembro, respectivamente, Cássio certamente não poderá enfrentar Atlético-PR, na Arena da Baixada, no dia 8, e Avaí, em Itaquera, no dia 12. Ainda é improvável que ele consiga chegar no Brasil a tempo para jogar contra o Fluminense, no dia 15, também na arena corintiana.

Os três jogos, aliás, sucedem o Derby contra o Palmeiras, marcado para o dia 5, no estádio alvinegro. Até lá, o camisa 12 não deve ter problemas em atuar. Depois, seu retorno mais provável é já na 36ª rodada do torneio, contra o Flamengo, no Rio de Janeiro.

Walter, que ainda não jogou na temporada, perdeu toda a primeira fase do Campeonato Paulista por causa de uma lesão no tórax. Inscrito posteriormente, ele perdeu a única brecha dada pelo companheiro, no último jogo daquela seção inicial, contra o Linense. Sem o ídolo da torcida e o reserva, o garoto Caíque foi o acionado na vitória por 3 a 1.

Contratado em 2013 pelo Timão, o atleta de 29 anos já atuou em 55 partidas pelo clube do Parque São Jorge, a última delas em dezembro do ano passado, na derrota por 3 a 2 para o Cruzeiro, no Mineirão. Titular no segundo semestre de 2016, ele só perdeu a vaga por ter sofrido lesão na pré-temporada, abrindo espaço para o ressurgimento de Cássio.

Visto como bom potencial, Walter chegou a ser especulado no rival São Paulo recentemente, mas assegurou estar com a cabeça totalmente focada no Corinthians. Seu contrato é válido até dezembro de 2019 e o clube possui apenas 5% dos seus direitos econômicos.