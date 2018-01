Corinthians define lista para a Flórida com reforços e emprestados

O técnico Fábio Carille definiu a lista de jogadores que viajam na madrugada de domingo para segunda aos EUA, local da disputa da Copa Flórida. Com os três reforços contratados até o momento e três dos quatro nomes que retornaram após empréstimo no ano passado, o grupo de jogadores do treinador contará com 32 atletas na América do Norte.

Em relação ao elenco atual, as ausências ficam por conta do goleiro Walter e do zagueiro Vilson, em recuperação de lesões na coxa e no joelho, respectivamente, além do zagueiro Yago e do volante Paulo Roberto, que ficarão no Brasil realizando reforço muscular. A definição da permanência da dupla, aliás, era a última coisa que restava para a liberação da relação.

A surpresa fica por conta da inclusão dos nomes de Jean e Lucca, praticamente descartados antes do início da pré-temporada, que terão no torneio uma chance de mostrar serviço. O volante, emprestado ao Vasco no ano passado, sofre pela grande competição no setor. Porém, sem Paulo Roberto, deve receber mais minutos para atuar na competição preparatória.

O lateral esquerdo Juninho Capixaba, o volante Renê Júnior e o atacante Júnior Dutra são outros que terão suas primeiras chances de atuar sob a batuta de Carille. O defensor, por sinal, ganhou a camisa 6 e será titular nas partidas contra PSV-HOL, na quarta-feira, e Rangers-ESC, no sábado. Renê será o 39 e Dutra, o 19.

Veja os 32 jogadores que viajam para os EUA e a numeração para a Copa Flórida:

Goleiros: Cássio, Caíque e Filipe

Laterais: Fagner, Léo Príncipe, Mantuan, Juninho Capixaba, Guilherme Romão e Moisés

Zagueiros: Balbuena, Léo Santos e Pedro Henrique

Volantes: Camacho, Gabriel, Felipe Bastos, Jean, Maycon, Renê Júnior e Warian

Meias: Rodriguinho, Jadson, Marquinhos Gabriel, Giovanni Augusto, Pedrinho, Rodrigo Figueiredo e Danilo

Atacantes: Clayson, Romero, Júnior Dutra, Kazim, Lucca e Carlinhos

1 – Caíque

2 – Léo Príncipe

4 – Balbuena

5 – Gabriel

6 – Juninho Capixaba

8 – Maycon

10 – Jadson

11 – Romero

12 – Cássio

13 – Guilherme Romão

14 – Léo Santos

16 – Mantuan

17 – Giovanni Augusto

18 – Kazim

19 – Júnior Dutra

20 – Danilo

21 – Fellipe Bastos

22 – Jean

23 – Fagner

25 – Clayson

26 – Rodriguinho

29 – Camacho

30 – Lucca

31 – Marquinhos Gabriel

32 – Rodrigo Figueiredo

33 – Warian

34 – Pedro Henrique

35 – Carlinhos

36 – Moisés

38 – Pedrinho

40 – Filipe