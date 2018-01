Corinthians confirma contratação de Renê Júnior até o final de 2020

O Corinthians confirmou na tarde desta quinta-feira a contratação do volante Renê Júnior, que já estava acertado com o clube há cerca de um mês, mas só assinou contrato antes do treinamento do elenco, no CT Joaquim Grava. O jogador de 28 anos, pedido pelo técnico Fábio Carille para reforçar o meio-campo corintiano, assinou contrato até o final de 2020 e seria apresentado após a atividade. No entanto, por “problemas técnicos”, de acordo com a assessoria, isso só deve ocorrer na viagem aos EUA.

Dono de boa passagem pelo Bahia no ano passado, quando foi um dos pilares da equipe, Renê já atuou pelo Santos, em 2013, perdendo a final do Campeonato Paulista justamente pelo Timão. Outra passagem de destaque na sua carreira foi pelo Guanghzou Evergrande, da China, onde foi bicampeão local, antes de perder espaço para o então recém-contratado Paulinho, hoje no Barcelona.

No Alvinegro, ele é visto como uma possibilidade para três funções, tanto como primeiro e segundo volante, quanto para os lados. Dessa forma, pode ser visto como uma concorrência principalmente para Camacho, Maycon, Mantuan e Fellipe Bastos. Gabriel, Paulo Roberto, Jean e Warian são as outras opções no setor.