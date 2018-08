Corinthians começa série frente à Chape em busca de esperança

O Corinthians começa neste domingo, às 16h (de Brasília), uma série de duas partidas contra a Chapecoense, na Arena Condá. Colocando em jogo pouco no final de semana e muito do seu futuro na quarta-feira, quando decidirá uma sonhada vaga na semifinal da Copa do Brasil, o Timão busca manter uma rasa esperança de título do Campeonato Brasileiro em caso de triunfo na casa do adversário.

Com apenas 26 pontos conquistados até o momento, o Alvinegro está nove atrás do líder São Paulo restando apenas duas rodadas para acabar o primeiro turno. De olho na possibilidade de encurtar a distância, o técnico Osmar Loss sabe que um triunfo como visitante pode ser fundamental para as pretensões de dar uma “escalada”, como ele próprio costuma dizer.

O problema é que, em meio a lesões e uma série desgastante de jogos, o treinador escalará uma equipe com diversas mudanças. “Sabemos das perdas, das lesões, mas também sabemos que quem está vindo aí pode entrar e dar conta do recado. Tem o apoio do grupo para entrar e fazer grandes jogos”, avaliou o jovem Pedrinho.

O meia, por sinal, será um dos poupados pelo técnico Osmar Loss, preocupado em manter um time com alta intensidade para a decisão frente aos catarinenses, três dias depois. A equipe só não será totalmente reserva porque contará com o goleiro Cássio e o volante Gabriel.

Do outro lado, sem revelar time, o técnico Guto Ferreira pregou uma equipe bastante aguerrida para iniciar a reação no Brasileiro, deixando de lado a Copa do Brasil. O treinador separou duas formações no último treino, sem especificar qual seria utilizada. O provável é que o time seja mesclado.

“Neste momento é Campeonato Brasileiro, não Copa do Brasil. Ser o mesmo adversário é o de menos. Eles têm uma equipe capacitada seja quem joga regularmente ou não. Temos que buscar bom resultado na primeira partida. O foco é no domingo, não na quarta-feira”, avaliou Guto, que certamente não terá o volante Elicarlos, machucado.

FICHA TÉCNICA

CHAPECOENSE X CORINTHIANS

Local: Arena Condá, em Chapecó (SC)

Data: 12 de agosto de 2018, domingo

Horário: 16h (de Brasília)

Árbitro: Grazianni Maciel Rocha (RJ)

Assistentes: João Luiz Coelho e Thiago Henrique Farinha (ambos do RJ)

CHAPECOENSE: Jandrei; Eduardo, Thyere, Douglas e Bruno Pacheco; Orzusa, Marcio Araujo e Yann; Osman, Victor Andrade e Leandro Pereira

Técnico: Guto Ferreira

CORINTHIANS: Cássio; Mantuan, Marllon, Léo Santos e Carlos; Gabriel, Araos, Marquinhos Gabriel, Mateus Vital e Emerson Sheik; Roger

Técnico: Osmar Loss