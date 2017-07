Corinthians busca outro zagueiro, mas fim da janela complica

O Corinthians tem um grupo praticamente fechado e a diretoria só ouviu do técnico Fábio Carille um pedido para manter os jogadores que estão no elenco até o final do ano. Ainda há, porém, a busca por mais um zagueiro, que chegue para ser reserva de Pablo e Balbuena, mas tenha mais experiência que os jovens Pedro Henrique e Léo Santos.

A ideia é aproveitar alguém que esteja saindo da Europa ou em ascensão no futebol sul-americano, perfil em que se encaixa o ex-corintiano Leandro Castán. O problema para a aquisição de um nome nesta condição, porém, é o fato de a janela de transferências para atletas vindos do exterior se fechar na quinta-feira faz com que as tratativas tenham de ser muito mais rápidas do que o normal.

O defensor, que abriu negociações com o clube, mas assustou os dirigentes com a pedida salarial, tem 30 anos e foi emprestado ao Torino-ITA na última temporada. Sua chegada, além de dar um reforço ao elenco, seria uma espécie de reposição rápida à possível saída do paraguaio Balbuena, alvo de clubes europeus.

Nome que já está no elenco e entra na descrição pedida por Carille, Vilson não conseguiu atuar em partidas oficiais neste ano e ainda se recupera de uma artroscopia no joelho esquerdo, realizada em março. Após quatro meses parados, ele nem sequer tem treinado no gramado.

“A única coisa é que a gente está atento a alguma coisa na questão de zagueiro, por conta de (uma possível) convocação do Balbuena para o Paraguai e de o Léo Santos ir para o sub-20”, explicou o comandante, há uma semana.

Enquanto não tem o jogador, Carille ao menos está mais perto de ver Pablo ser assegurado até 2021 no clube. O empresário do jogador se reuniu com os dirigentes do Corinthians na última segunda-feira e deixou acertado o tempo do novo vínculo entre clube e atleta.

Para o duelo desta quarta-feira, às 21h (de Brasília), contra o Avaí, porém, dificilmente o camisa 3 estará recuperado da contratura muscular que sentiu na coxa direita durante o Derby, no Palestra Itália. Pedro Henrique, que encarou o Atlético-PR, será seu substituto.