Corinthians atualiza status da lesão de Jadson antes de encarar o Bahia

O Corinthians atualizou nesta tarde a situação do meia Jadson, provável desfalque para a partida contra o Bahia, na noite deste sábado, às 19h (de Brasília), na Arena. Depois de deixar a atividade de quarta mais cedo com um incômodo na perna direita, o atleta teve a sua contusão classificada como um problema na panturrilha e, pelo tempo necessário de recuperação, não deve ficar à disposição contra os baianos.

Na quarta, o camisa 10 demonstrou incômodo ao se movimentar e andou lentamente em direção à parte interna do CT. Aos 35 anos, ele recebe atenção especial para evitar justamente esse tipo de contusão, que já o tirou de combate em duas oportunidades nessa temporada.

À espera do veredicto sobre a presença ou não do seu armador no embate frente aos baianos, o técnico Jair Ventura deve buscar alternativas nas movimentações do elenco que fará até lá. O clube treina sexta-feira à tarde antes de se concentrar para encarar os baianos.

Com 15 gols marcados, Jadson é o artilheiro do clube na atual temporada, três à frente do paraguaio Ángel Romero. Ele ainda contribuiu com 13 assistências, chegando ao posto de jogador mais participativos nos gols marcados pela equipe no ano (28 de 82, aproximadamente 34%).