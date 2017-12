Corinthians admite priorizar a Copa do Brasil por prêmio de R$ 50 milhões

O Corinthians não vive um bom momento financeiro e equaliza suas finanças para que o vencedor da eleição, no dia 3 de fevereiro, consiga manter um time competitivo para a temporada. Dessa forma, já é consenso no departamento de futebol que, caso haja necessidade, a Copa do Brasil será a competição priorizada em 2018. O motivo: o prêmio de R$ 50 milhões oferecido ao vencedor da competição.

“É importante, sim, você ter a Copa do Brasil no seu rol de conquistas. A gente sabe o quanto representa para o clube um valor tão importante quanto essa competição de 2018. Se for preciso que ela seja mais importante que as demais, não é problema nenhum. Ela reflete não só pelo dinheiro, mas pela importância no geral. Vai ser desejada por todos e pelo Corinthians também”, explicou à Corinthians TV o gerente de futebol, Alessandro.

Além dos valores polpudos para o vencedor, o torneio mata-mata ainda vai distribuir mais grana a quem avançar. O vice-campeão, por exemplo, ficará com R$ 20 milhões, R$ 2 mi a mais do que recebeu o Timão pelo título brasileiro de 2017. Os semifinalistas ficam com R$ 8 milhões, enquanto as equipes que forem eliminadas nas quartas de final terão R$ 4 milhões como “consolação”.

Sendo assim, os corintianos, que entram já nas oitavas de final do torneio, precisariam passar apenas por um duelo eliminatório para receber R$ 4 mi. Caso passe por dois, dobra a sua premiação, assegurando um valoroso dinheiro caso passe três rivais rumo à decisão.

Além do mata-mata nacional, o Timão terá de dividir suas atenções entre o Campeonato Paulista, onde deve dar espaço a diversos jovens campeões da Copinha 2017 que pouco atuaram neste ano, Libertadores da América e Campeonato Brasileiro.

Com reapresentação marcada para o próximo dia 3 de janeiro, o elenco terá um primeiro compromisso ainda na pré-temporada, na Copa Flórida, encarando PSV-HOL e Rangers-ESC. Depois, estreia no Paulista contra a Ponte Preta, no dia 17 de janeiro, no estádio do Pacaembu.