Contrato de Sampaoli no Santos ajuda a entender dificuldade do Palmeiras; veja valores

O técnico Jorge Sampaoli se reuniu com a diretoria do Palmeiras na última quinta-feira, no Rio de Janeiro. E não se chegou a uma definição. O Verdão tentou “trocar” parte da pedida salarial de quase R$ 2 milhões para a comissão técnica em bônus por metas alcançadas. Sampaoli prometeu responder em breve. No Peixe, incluindo bônus por metas, premiações por jogo e luva pela assinatura, o custo com a comissão de Sampaoli era de pouco mais de R$ 1 milhão, praticamente a metade do que foi pleiteado no Palmeiras. As exigências do argentino causaram certa estranheza à comitiva de representantes do Alviverde. E o contrato dele com o Santos, obtido pela Gazeta Esportiva, ajuda a explicar. A documentação anexada no processo do preparador físico Pablo Fernandez em busca da rescisão indireta do contrato com o Peixe pela falta do pagamento do FGTS mostra auxiliar com salário próximo ao Sampaoli, direito de imagem e auxílio-moradia. O salário de Sampaoli era de R$ 270 mil, com R$ 240 mil para o auxiliar Jorge Desio, R$ 100 mil para o outro auxiliar Carlos Desio, R$ 150 mil para o preparador físico Pablo Fernandez e mais R$ 27 mil para o outro preparador Marcos Fernandez. Jorge Sampaoli ainda recebia 25 mil dólares (cerca de R$ 100 mil) por mês em direito de imagem. Esta parte do pagamento tem atraso de duas parcelas. Outro ponto importante é o auxílio-moradia. Todos os membros da comissão técnica recebiam esse valor: R$ 10 mil para Sampaoli, R$ 6 mil para Jorge Desio e Pablo Fernandez e R$ 3 mil para Carlos Desio e Marcos Fernandez. O acordo também previa premiações em caso de título de R$ 10 milhões no Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, R$ 7 milhões na Sul-Americana e R$ 3 milhões no Campeonato Paulista. O Alvinegro não levantou taças nesta temporada.

Briga na Justiça

Jorge Sampaoli pretende levar os quatro auxiliares citados para o Palmeiras. E eles gostariam de sair livres do Santos. Mas a Justiça diz o contrário.

O quarteto acionou a Justiça do Trabalho com o objetivo de rescindir o contrato indiretamente por causa de supostos atrasos no Fundo de Garantia. A resposta foi negativa, de acordo com informação publicada GloboEsporte.com e confirmada pela Gazeta Esportiva. Os valores totais, baseados nos meses do contrato vigente até dezembro de 2020, são de R$ 5 milhões.

Outro ponto importante é a multa rescisória de Sampaoli, prevista em cláusula do contrato. Os R$ 10,5 milhões tinham validade até o dia 10. O Peixe alega que o argentino pediu demissão no dia 9. O profissional emitiu nota oficial de desligamento no dia 11. A briga para quem vai arcar com a quantia também será pauta na Justiça.

Interessado em contratar um técnico capaz de proporcionar uma mudança de estilo, o Palmeiras tem Jorge Sampaoli como Plano A. A chegada do argentino, conhecido por jogar ofensivamente, serviria também para acalmar torcedores e conselheiros. Na tentativa de acertar com o treinador, o clube montou uma comitiva para negociar no Rio de Janeiro, algo incomum.