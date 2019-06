Contra a Chape, Palmeiras busca esquecer polêmica e seguir trilha das vitórias

Buscando engatar a oitava vitória consecutiva, chegar a 30 jogos de invencibilidade no Campeonato Brasileiro e não perder o foco por conta da polêmica judicial com o Botafogo, que entrou na justiça para recorrer da derrota do último final de semana e retirou até segunda ordem os pontos conquistados pela equipe no Mané Garrincha, o Palmeiras enfrenta neste domingo, às 19 horas (de Brasília), a Chapecoense na Arena Condá, em duelo válido pela 7ª rodada da competição nacional.

Após vencer o Sampaio Corrêa na quinta-feira e assegurar presença nas quartas de final da Copa do Brasil, o Palmeiras redireciona as atenções ao Brasileirão. Para a partida, o técnico Luiz Felipe Scolari terá o retorno de Felipe Melo. O volante cumpriu suspensão contra o Botafogo e volta ao time titular na vaga de Thiago Santos.

O miolo de zaga também pode ter novidades. Escolhidos para iniciar a partida com o Sampaio, Edu Dracena e Antônio Carlos abrem espaço para Luan e Gustavo Gómez. Poupado na Copa do Brasil, o paraguaio retorna ao time antes de se apresentar à seleção para a Copa América, assim como o camisa 4, que deixou a partida contra o Botafogo no segundo tempo reclamando de dores, mas teve apenas uma sobrecarga no músculo adutor constatada.

Completando a lista de reforços da equipe, Raphael Veiga, que ficou de fora das duas últimas partidas – as vitórias contra Botafogo e Sampaio –, está recuperado de um problema no músculo adutor da coxa direita, mas deve ficar no banco de reservas.

“Quando a gente acha que já conseguiu alguma coisa, é a hora que vai cair, que vai ser nocauteado. Não compactuamos com essa ideia de que já ganhamos, que somos os melhores, nada está decidido. Tem muito ponto para ser disputado. Temos que continuar trabalhando com os pés no chão. Todos no Brasileiro têm as mesmas condições, uns com um plantel maior, outros com um menor, mas todos têm a mesma condição”, disse Felipão.

Se o Palmeiras almeja grandes conquistas nesta temporada, o que restou à Chapecoense é lutar para fazer uma boa campanha no Brasileiro. Vice-campeã catarinense, eliminada na quarta da fase da Copa do Brasil e na primeira da Sul-Americana, a equipe de Ney Franco tem o campeonato nacional como grande foco para o restante do ano.

Com apenas uma dúvida no time titular, o treinador do Verdão do Oeste terá dois reforços no banco de reservas. Contratados nesta semana, o atacante Renato Kayzer e o meia Camilo tiveram seus registros publicados no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF e podem estrear.

Entre aqueles que vão iniciar a partida, Caíque Sá e Bryan disputam uma vaga na lateral direita. Por outro lado, Rildo teve problemas estomacais, conforme informou o clube, e pode virar desfalque. Antes de sofrer com a indisposição, o jogador, que pode ser substituído por Aylon na partida, elogiou o time do Palmeiras.

“O Palmeiras tem uma excelente equipe, excelentes jogadores, uma camisa forte no cenário mundial, mas estamos jogando em casa e com o apoio da nossa torcida. Pensamos que dentro de campo são 11 contra 11, não entra investimento, não entra currículo, claro que respeitamos muito a equipe do Palmeiras, mas vamos procurar fazer um grande jogo”, disse Rildo.

FICHA TÉCNICA

CHAPECOENSE X PALMEIRAS

Data: 2 de maio de 2019, domingo

Local: Arena Condá, em Chapecó-SC

Horário: 19 horas (de Brasília)

Árbitro: Roldolpho Toski Marques (PR-Fifa)

Assistentes: Ivan Carlos Bohn (PR) e Luciano Raggenbaum (PR)

VAR: Igor Junio Benevenuto (MG)

CHAPECOENSE: Tiepo, Caíque Sá (Bryan), Gum, Douglas e Bruno Pacheco; Márcio Araújo, Elicarlos e Campanharo; Rildo (Aylon), Arthur Gomes e Everaldo.

Técnico: Ney Franco

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Luan, Gómez e Diogo Barbosa; Felipe Melo, Bruno Henrique e Zé Rafael; Scarpa (Lucas Lima), Dudu e Deyverson

Técnico: Luiz Felipe Scolari