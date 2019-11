Confronto entre Palmeiras e Goiás, pela 37ª rodada, será no Brinco de Ouro

O duelo entre Palmeiras e Goiás, válido pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro e marcado para o dia 5 de dezembro, quinta-feira, foi transferido para o Brinco de Ouro, estádio do Guarani, em Campinas (SP). Inicialmente, o palco do confronto era o Allianz Parque, na capital paulista.

No entanto, a casa palmeirense receberá um evento apenas dois dias depois. Assim, não haveria tempo hábil para a organização e realização dos dois compromissos. O plano B seria o Pacaembu, mas, de acordo com o clube, a CBF vetou o uso do tradicional estádio por conta de preocupações com o estado do gramado, que vem sofrendo com as disputas de diversos torneios de base.

Desse modo, a partida deste domingo (1) contra o Flamengo, pela 36ª rodada, será a última do Palmeiras no Allianz Parque em 2019. O clube alviverde anunciou que 17 mil ingressos já foram vendidos de forma antecipada para o duelo contra o campeão brasileiro.