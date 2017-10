Confira a provável escalação do Palmeiras contra a Ponte Preta

O Palmeiras irá enfrentar a Ponte Preta nesta quinta-feira, às 20 horas (de Brasília), em jogo válido pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em caso de vitória, o alviverde pode chegar a 50 pontos, mesma pontuação do vice-líder Grêmio.

A equipe do Palestra Itália, que continua sendo comandada pelo interino Alberto Valentim, deverá manter a formação do confronto contra o Atlético-GO, que terminou em 3 a 0. Com isso, o provável Palmeiras é: Fernando Prass; Mayke, Edu Dracena, Juninho e Egídio; Bruno Henrique, Tchê Tchê e Moisés; Keno, Dudu e William

(Foto: Arte Gazeta Esportiva)

Já a Ponte Preta de Eduardo Baptista deverá ter em campo: Aranha; Nino Paraíba, Marallon, Rodrigo, Jeferson; Elton, Claudinho, Jean Patrick, Jadson e Danilo Barcelos; Lucca.